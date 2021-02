IL RITORNO DEL RE L'arrivo sul mercato di un SUV elettrificato, nel 2021 non fa più notizia. A meno che quel SUV non faccia Nissan Qashqai di nome. La spasmodica attesa esplode in un liberatorio applauso di benvenuto, l'inventore dei segmento SUV compatti ricarica le cartucce e sale sul palco in veste totalmente inedita. Sia come immagine, sia soprattutto come contenuti. Qashqai terza generazione la prima Qashqai ad adottare un propulsore ibrido, anzi due ibridi tra loro assai diversi, la prima anche a rinunciare al diesel. Un tempo monarca assoluto della sua categoria, oggi il crossover giapponese che ha rivoluzionato il modo stesso di approcciarsi all'automobile si trova circondato da un esercito agguerrito di rivali. Ne è consapevole, e sono anni che prepara la riscossa. Riguarda la diretta streaming della world premiere e leggi, qui di seguito, il libretto di istruzioni.





DIMENSIONI Nuovo Qashqai è innanzitutto il primo modello Nissan in Europa a utilizzare la piattaforma CMF-C dell’Alleanza, all’avanguardia in termini di strutture e architetture tecnologiche nel settore auto in generale. In termini di dimensioni, Nissan ha conservato grossomodo le proporzioni dell’attuale Qashqai: 4,42 metri di lunghezza (+35 mm), 1,83 metri di larghezza (+32 mm), 1,64 metri di altezza (+10 mm), per un passo di 2,67 metri (+20 mm).

MASSE Per la realizzazione della scocca, gli ingegneri hanno optato per un materiale più leggero e adottato sofisticate tecniche di stampaggio e saldatura, che aumentano la robustezza e riducono il peso. Per la prima volta, il portellone posteriore di Qashqai è realizzato con un materiale composito che lo alleggerisce di 2,6 kg. Porte anteriori e posteriori, parafanghi anteriori e cofano sono ora interamente in alluminio, cosa che permette di risparmiare 21 kg di peso. Tutte queste scelte progettuali si traducono in una scocca più leggera di 60 kg e più rigida del 41% rispetto a quella attuale.

PIANALE La nuova piattaforma CMF-C, grazie all’elevata rigidità torsionale, consente un preciso posizionamento delle sospensioni e una maggiore reattività in fase di sterzata, offrendo al guidatore il pieno controllo della vettura anche nei percorsi più impegnativi. Le sospensioni McPherson disposte sulle quattro ruote, ora con una nuova messa a punto per migliorare lo smorzamento delle irregolarità stradali, garantiscono una marcia più silenziosa e composta su ogni superficie. Per i modelli con cerchi da 20” e tutte le versioni a trazione integrale, le sospensioni sono di tipo multi-link. Il servosterzo infine è stato ulteriormente perfezionato e offre una migliore reattività, più sensibilità nell’intervallo di centratura e un minore attrito.

DESIGN Sempre fedele allo stile Qashqai, la terza generazione è più imponente, definita e moderna. Una linea di cintura più marcata e una presenza più robusta, grazie anche ai nuovi cerchi in lega da 20 pollici. Al frontale la griglia Nissan V-Motion è ora più grande, cromata e con una linea secondaria satinata per enfatizzarne la precisione. A questo, si uniscono sottili fari full LED con luci diurne a boomerang. Tutto questo insieme alle prese d’aria sotto i fari e alle linee del cofano contribuiscono a conferire al nuovo Qashqai un senso di forza.

ILLUMINOTECNICA Le luci anteriori sono state migliorate grazie all’impiego della tecnologia a LED, cosa che ha permesso di ottenere anche un design più sottile e netto. Sulle luci posteriori è montata un'ottica graduata a goccia che crea un effetto di illuminazione 3D. Per la prima volta su un modello Nissan europeo, indicatori di direzione LED per le versioni alto di gamma. Il profilo è più dinamico, con una sola linea che disegna il frontale, unisce l’anteriore e il posteriore, collegandosi poi ai passaruota. Nuovo Qashqai sarà disponibile in 11 colorazioni per gli esterni con 5 combinazioni bicolore, per un totale di 16 varianti.

HIGHLIGHTS Connesso, confortevole e accogliente, l’abitacolo del nuovo Qashqai fissa nuovi standard nel segmento. Lo spazio interno è reso armonioso e rilassante in virtù della nuova illuminazione bianca che si diffonde in tutto l’abitacolo, inoltre è stata prestata molta attenzione all’ergonomia e all’estetica dei comandi, come la leva del cambio e i diversi pulsanti che al tatto trasmettono un senso di ricercatezza e affidabilità.

TECNOLOGIA Nuovo Qashqai presenta un sistema di infotainment avanzato con una serie servizi di connettività che includono l’integrazione con gli smartphone, In-Car Wi-Fi per collegare fino a sette dispositivi e NissanConnect Services, l’app dedicata per gestire e monitorare il veicolo. Nuovo il display ad alta risoluzione da 9” con il quale accedere a tutte le funzioni di navigazione, intrattenimento e impostazione e compatibile con Android Auto e con Apple CarPlay, quest’ultimo disponibile anche in modalità wireless. Anche il nuovo quadro strumenti multifunzione da 12,3” interamente elettronico e ad alta definizione può essere configurato per la navigazione, l’intrattenimento, gli aggiornamenti sul traffico o le informazioni sul veicolo, tutto accessibile tramite i nuovi comandi tattili sul volante. Senza contare l’innovativo Head Up Display (HUD) da 10,8”, il più ampio della categoria, che proietta informazioni sulla navigazione, sul traffico o di assistenza alla guida sul parabrezza nel campo visivo del conducente.

REMOTE CONTROL Con l’app NissanConnect si possono gestire a distanza, direttamente dallo smartphone, il clacson, le luci, l’apertura/chiusura delle porte e altri comandi. È prevista inoltre l’opzione di notifica in caso di superamento di una soglia di velocità, orario o zona preimpostata. Se non si utilizza la navigazione del telefono, i clienti possono accedere in tempo reale alle informazioni 3D Maps & Live Traffic, con opzioni avanzate come l’aggiornamento delle mappe OTA, Google Street View e prezzi del carburante. Disponibili le funzioni door-to-door e My Car Finder per ricordarsi dove è parcheggiata l’auto. La console è infine collegata alle porte di ricarica USB-A e USB-C anteriori e posteriori per estendere la connettività a tutti gli occupanti.

SPAZIO Migliora la visibilità in tutte le direzioni grazie a numerose soluzioni come l’angolo di apertura del parabrezza più ampio, il montante anteriore più sottile, retrovisori esterni fissati alla portiera e non al montante, per ridurre al massimo gli angoli ciechi. Il passo più lungo e l’organizzazione più efficiente e razionale dell’abitacolo offrono maggiore spazio anche ai passeggeri posteriori: lo spazio per le ginocchia è aumentato di 28 mm per arrivare a 608 mm. Anche la distanza fra i due sedili anteriori aumenta, così come lo spazio per la testa delle sedute anteriori e posteriori, 15 mm in più, grazie alle dimensioni esterne leggermente superiori.

BAGAGLIAIO Il portellone elettrico ad apertura automatica permette un accesso più semplice al bagagliaio, anche con le mani occupate. La capacità complessiva aumenta di 74 litri rispetto alla generazione precedente, in parte per via del pianale di carico più basso di 20 mm, conseguenza della nuova configurazione delle sospensioni posteriori. Tutte le soluzioni già apprezzate nella precedente generazione, come i vani portaoggetti laterali sopra i passaruota e il Flexible Luggage Board System, sono state mantenute e migliorate. I pannelli hanno ora una nuova forma, con un lato in plastica facile da pulire e uno in resistente moquette.

DUE VOLTE IBRIDA Nissan ha l’obiettivo di raggiungere, in Europa, il 50% delle vendite totali di tipo elettrificato entro il 2023. A tale obiettivo contribuirà proprio nuova Qashqai, che inizialmente sarà disponibile sia con motore benzina 1.3 DiG-T con tecnologia mild hybrid, sia con l’innovativo ed esclusivo sistema e-POWER, al suo debutto in Europa. Scendiamo nei dettagli (o vai al nostro precedente focus).

MILD HYBRID Il sistema mild hybrid 12V di nuovo Qashqai è una tecnologia ibrida accessibile che rende tale propulsore competitivo in termini di potenza, coppia, consumi e livello di emissioni di CO2, il tutto con un incremento di peso totale del veicolo di soli 22 kg. L’energia recuperata in fase di decelerazione (frenata rigenerativa) è immagazzinata nella batteria agli ioni di litio e poi utilizzata per ottimizzare l'erogazione della coppia motrice (Torque Assist) in fase di ripartenza rapida. Tale energia è utilizzata anche durante l'arresto per inerzia (coasting) nelle versioni con Xtronic, dove, a velocità inferiori a 18 km/h e con il pedale del freno premuto, il motore termico si spegne e l’energia accumulata viene usata per alimentare l’impianto elettrico del veicolo. Questo permette di ridurre i consumi di carburante e le emissioni. In accelerazione (tra 20 e 110 km/h), l’energia della batteria agli ioni di litio è invece utilizzata per generare una coppia addizionale di 6 Nm per un massimo di 20 secondi, contribuendo a ridurre l’impegno richiesto al motore termico, con vantaggio, anche in questo caso, in termini di consumi ed emissioni. Il sistema mild hybrid è dunque accoppiato al motore turbo benzina 1.3 DiG-T, introdotto su Qashqai nel 2018 e oggi ulteriormente migliorato con l’introduzione di 50 componenti progettati ex novo e la piena conformità allo standard europeo sulle emissioni Euro 6D. Due livelli di potenza, 140 CV e 158 CV, abbinamento a una trasmissione manuale a 6 rapporti o al nuovo cambio Xtronic (solo per le versioni da 158 CV). La trazione 2WD è disponibile su entrambe le versioni, mentre il 4WD lo è solo sui modelli con Xtronic da 158 CV. Il nuovo sistema di controllo delle quattro ruote motrici, in particolare, è capace di adattarsi alle condizioni esterne e allo stile di guida, basta selezionare una delle cinque modalità disponibili: Standard, ECO, Sport, Snow e Off-Road. In caso di pattinamento di una delle ruote, il tempo di risposta del sistema 4WD è stato ridotto di cinque volte ed è ora di circa 0,2 secondi, a vantaggio del controllo e della sicurezza.

FULL HYBRID Nuovo Qashqai segna anche il debutto europeo dell’innovativo sistema di propulsione e‑POWER, una tecnologia esclusiva Nissan. Il sistema è costituito da una batteria ad alta capacità, un motore benzina di 1,5 litri da 157 CV con rapporto di compressione variabile, un generatore, un inverter e un motore elettrico da 140 kW di dimensioni e potenza analoghe a quelle dei veicoli elettrici della gamma Nissan. Una soluzione unica in quanto offre l’accelerazione progressiva e lineare caratteristica degli EV, ma senza la necessità di ricarica plug-in, essendo dotata di un generatore elettrico integrato a bordo. L’elemento di unicità di e-Power è proprio che il motore benzina viene usato esclusivamente per generare elettricità, mentre le ruote sono azionate solo dal motore elettrico. Questo significa che il motore termico funziona sempre nel suo range ottimale, massimizzando l’efficienza dei consumi e riducendo le emissioni. Essendo la spinta propulsiva interamente fornita dal motore elettrico, non c’è il ritardo tipico dei motori termici o degli ibridi tradizionali. Qashqai e-POWER si avvale inoltre del sistema e-Pedal, simile a quello di Leaf, che consente di gestire il veicolo con un solo pedale.

SEMI-AUTONOMA La terza generazione di Qashqai è ovviamente equipaggiata con il nuovo sistema ProPILOT, che assiste il guidatore in un numero sempre più ampio di situazioni. Denominato “ProPILOT con Navi-link”, il sistema è stato progettato per ridurre l’affaticamento e lo stress di chi è al volante anche grazie a un’interfaccia molto intuitiva. Può ad esempio regolare accelerazione e frenata nella singola corsia quando si viaggia in autostrada. In situazioni di traffico, può rallentare la vettura fino a fermarla e può farla ripartire automaticamente (se l’arresto dura meno di 3 secondi) quando le vetture di fronte riprendono a muoversi. Più nello specifico.

IN AUTOSTRADA Il nuovo ProPILOT di Qashqai è ora in grado anche di adattare la velocità del veicolo in base a un’aggiornata serie di circostanze esterne. Ad esempio, quando si viaggia in tratti autostradali con limiti di velocità più bassi, il sistema è in grado di leggere i segnali stradali e - tenendo conto della velocità impostata dal navigatore - può rallentare la vettura per rispettare i limiti in quel tratto, tutto senza che il guidatore debba regolare manualmente le impostazioni del navigatore. Il sistema, inoltre, acquisisce i dati dal navigatore ed è in grado di regolare la velocità nelle curve o sulle rampe delle uscite autostradali. Ma non è tutto. ProPILOT con Navi-link può comunicare con i sensori radar di Qashqai che controllano gli angoli ciechi e può intervenire sullo sterzo per aiutare a prevenire il cambio di corsia se è presente un altro veicolo nella zona di angolo cieco.

ADAS A GO GO Altri aggiornamenti comprendono il sistema di “protezione fiancate” che avvisa il guidatore in città se c’è il rischio di urtare i lati del veicolo, come può accadere durante manovre in spazi stretti. Può intervenire anche per evitare incidenti in retromarcia in uscita dai parcheggi, grazie al perfezionamento del sistema Moving Object Detection, che ora può azionare i freni se rileva un ostacolo in movimento nelle vicinanze. Una maggiore sicurezza è ora garantita anche dal nuovo Intelligent Forward Emergency Braking di Nissan con funzione predittiva. Un’avanzata tecnologia radar legge la strada oltre l'auto che precede e rileva se un veicolo frena improvvisamente. In tal caso, il sistema attiva l’impianto frenate per ridurre la probabilità di una collisione. Sempre in tema di sicurezza, è ora presente un nuovo airbag centrale, che si dispiega tra i due sedili anteriori, per evitare che gli occupanti urtino l’un l’altro in caso di impatto laterale. L'airbag centrale integra quelli di conducente e passeggero, così come quelli laterali e a tendina.

FARI SMART Per nuovo Qashqai, gli ingegneri Nissan hanno infine sviluppato sofisticati gruppi ottici che adattano la forma del fascio luminoso in base alle condizioni stradali e alla presenza di altri utenti. Il fascio è diviso in 12 elementi singoli che si disattivano in modo selettivo se viene rilevato un veicolo in avvicinamento dalla direzione opposta. Grazie a questa innovazione, la luce dei fari resta ampia e profonda, ma il profilo proiettato cambia per non abbagliare gli altri guidatori.

Gli ordini di nuova Qashqai si apriranno entro il mese di marzo 2021, l'arrivo nelle concessionarie è invece previsto fra giugno e luglio 2021, con prezzi indicativamente a partire da 23.000 euro circa.

Per i primissimi clienti, Nissan ha previsto una versione speciale in edizione limitata, Qashqai “Première Edition”, caratterizzata da una dotazione tecnologica ultracompleta. Display in alta definizione da 9 pollici per il nuovo sistema di infotainment, cockpit multifunzione Full TFT personalizzabile da 12,3 pollici, Head-Up Display da 10,8 pollici, sistema di ricarica wireless a 15W per smartphone, compatibilità con Apple CarPlay, 4 porte di ricarica USB, infine nuovo ProPILOT con Navi-link.

