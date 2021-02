APRIPISTA Dedicata a chi è impaziente di assaggiarla e misurarne in anteprima tutte le caratteristiche e le differenze con la precedente. A pochi giorni di distanza dalla world premiere virtuale, nuova Nissan Qashqai debutta sul mercato e manda avanti la propria versione meglio accessoriata. Qashqai Premiere Edition da oggi 23 febbraio 2021 già in vendita nelle concessionarie Nissan o, in alternativa, anche prenotabile online sul sito web dedicato. Premiere Edition, uguale dotazioni tecnologiche da SUV compatto premium.

MOTORE Nuova Qashqai Première Edition innanzitutto equipaggiata dalla motorizzazione 1.3 turbo benzina con tecnologia mild hybrid 12 Volt, l'unica al momento disponibile: l'architettura ibrida ''soft'' permette al sistema di recuperare energia in fase di decelerazione, immagazzinarla nella batteria agli ioni di litio e poi utilizzarla sia per ottimizzare l'erogazione della coppia in fase di ripartenza, sia per consentire all'auto di avanzare per inerzia a motore spento, a velocità inferiori a 18 km/h e con il pedale del freno premuto. Due livelli di potenza: 140 CV abbinato a una trasmissione manuale a 6 rapporti e 158 CV abbinato al nuovo cambio automatico a variazione continua Xtronic con paddles al volante.

ESTERNI Qashqai Premiere Edition si distingue per i fari a matrice LED (tecnologia che regola il fascio luminoso, diviso in 12 elementi singoli che si disattivano in modo selettivo se viene rilevato un veicolo in avvicinamento dalla direzione opposta), nonché per tre esclusive tinte bitono per la carrozzeria: il nuovo Magnetic Blue, il Ceramic Grey e il White Pearl Brilliant sono abbinabili al tetto nero. Completano il pacchetto le barre al tetto rifinite in argento opaco e i cerchi in lega da 18 pollici con finitura a taglio diamantato.

INTERNI In abitacolo, di serie il tetto panoramico, il nuovo display in alta definizione da 9 pollici, il quadro strumenti multifunzione Full TFT personalizzabile da 12,3 pollici, soprattutto il nuovo Head-Up Display da 10,8 pollici, il più grande del segmento, che proietta velocità, informazioni stradali e dati di navigazione nel campo visivo del conducente. A bordo anche il sistema di ricarica wireless per lo smartphone a 15W, inoltre compatibilità con Apple CarPlay in modalità wireless e 4 porte di ricarica USB (2 porte USB-A e 2 porte USB-C). Qashqai Premiere Edition è infine equipaggiato con il nuovo ProPILOT con Navi-link, per un grado di assistenza alla guida mai così alto per una Qashqai, regolazione della velocità sulle rampe autostradali inclusa.

PREZZI Qashqai Premiere Edition dunque disponibile in due versioni: 1.3 benzina mild hybrid 140 CV 2WD manuale, prezzo di 33.870 euro, e 1.3 benzina mild hybrid 158 CV 2WD Xtronic, prezzo di 37.270 euro. Prime consegne previste per il mese di giugno 2021.