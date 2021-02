WORLD PREMIERE DIGITALE Ci siamo: tra poco cadranno i veli dalla nuova Nissan Qashqai 2021, ultima incarnazione dell'auto che ha lanciato i crossover compatti nel mercato di massa. Di lei sappiamo già molto: dai dettagli della carrozzeria, che potete cercare di ricostruire grazie alle foto della nostra gallery in fondo all'articolo, al video teaser pubblicato dalla stessa Nissan qualche settimana fa. Ma sappiamo già molto anche sula tecnica. Per esempio che non ci saranno motori diesel in gamma, bensi una Qashqai a benzina mild hybrid già disponibile al lancio e uno speciale full hybrid chiamato e-Power in arrivo nel 2022 (qui il focus sui motori ibridi di nuova Qashqai). Nel riquadro qui sotto, a partire da giovedì 18 febbraio 2021, ore 11:00 potete guardare la presentazione ufficiale in diretta video. Se invece volete altre anticipazioni, passate oltre, continuate a leggere e cliccate sui vari link che trovate nell'articolo...

LA TECNOLOGIA Di nuova Qashqai abbiamo già visto anche gli interni e abbiamo un'idea abbastanza precisa anche delle dotazioni. Per esempio sappiamo che la strumentazione è completamente digitale, con un display da 12,3 pollici davanti al guidatore e uno touch da 9 pollici, in alta risoluzione, per l'infotainment, a centro plancia. Non mancano le compatibilità con Apple Carplay e Android Auto e, negli allestimenti top, un impianto audio premium Bose. Altra dotazione di spicco, un nuovo head up display da 10,8 pollici: il più ampio della categoria, dice Nissan. Forte anche la connettività, grazie alla compatibilità con Google Assistant e Alexa, tante prese per collegare il cellulare all'auto e il caricabatterie wireless per ricaricarlo.

VERSIONI, DIMENSIONI E PREZZI Disponibile nelle versioi a 2 e 4 ruote motrici, con cambio manuale o automatico CVT, la nuova Nissan Qashqai ha forme che ricordano, in grande, quelle della nuova Nissan Juke. Lunga 4,43 metri,per misurarsi contro rivali del calibro di Nissan CX-30, Skoda Karoq e Toyota C-HR, la Qashqai di terza generazione ha un bagagliaio da 504 litri con tutti i sedili in posizione eretta: una capacità al top della categoria. Non manca il portellone posteriore ad apertura elettrica. Restano da conoscere i prezzi, che per la vecchia generazione andavano da poco più di 22.500 euro a quasi 39.000 euro: scopriremo presto se il posizionamento verrà mantenuto anche alla luce dei nuovi contenuti tecnologici.