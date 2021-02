TUTTI CONTRO UNO Una volta era monarca incontrasto, per essere ricevuto a corte ti mettevi in fila come tutti gli altri. Ricordate la prima generazione? Tempi di attesa anche di 12 mesi. Oggi Nissan Qashqai è un SUV compatto insieme a tanti, il suo ''brevetto'' è pubblico e la concorrenza, in 15 anni, non è stata certo con le mani in mano. Lui stesso si è dato da fare per legittimare il proprio titolo di precursore di categoria: Qashqai terza edizione (qui il nostro approfondimento, anche in video) più moderno come aspetto, meglio equipaggiato in chiave tecnologica, farcito infine con l'ormai immancabile motore ibrido. Basterà a riprendersi il primato? Ecco che ne pensano altri mostri sacri della disciplina dei C-SUV.(e anche C-SUV ''Superior''). Abbiamo interrogato, simulando il classico test a crocette (più qualche domanda a riposta multipla, di quelle facili facili), cinque dei suoi più agguerriti antagonisti (più la sua antenata, cioè Qashqai seconda edizione). Una prova scritta, in attesa di un confronto a viso aperto...

Nei confronti di 3008 restyling (qui la nostra prova video), più lunga di 2,5 cm e dall'immagine leggermente più vicina al mondo premium, new Qashqai rivaleggia ora sia come audacia del design esterno, sia anche come spazio interno, essendo cresciuta l'abitabilità dei passeggeri posteriori di quasi 3 cm. Il SUV del Leone resta in ogni caso un punto di riferimento per tasso di tecnologia interna. Ma non ha la trazione integrale...

QASHQAI 3008 LUNGHEZZA 443 cm 445 cm BAGAGLIAIO 506 litri 520 litri MILD HYBRID Sì No FULL HYBRID Sì No PLUG-IN HYBRID No Sì 4WD Sì No PREZZO Da 23.000 euro Da 29.000 euro

Tra i marchi asiatici, rivalità sempre molto sentita. Tucson di quarta generazione (qui per il nostro video test) resta più lungo di 5 cm, inoltre il frontale ora sfoggia un disegno davvero originale, coi fari come ''allagati'' dalla maxi griglia. Coraggiosa anche la coda, con i gruppi ottici a ricordare la mascella di un ragno affamato. Maggiore la disponibilità di soluzioni ibride, (anche diesel) maggiore anche il prezzo di attacco.

QASHQAI TUCSON LUNGHEZZA 443 cm 450 cm BAGAGLIAIO 506 litri da 456 litri MILD HYBRID Sì Sì FULL HYBRID Sì Sì PLUG-IN HYBRID No No 4WD Sì Sì PREZZO Da 23.000 euro Da 29.400 euro

Il restyling del fratello maggiore di Renegade sarà svelato solo nelle prossime settimane, tuttavia già si conoscono sia l'aspetto esteriore (almeno in buona parte), sia alcuni contenuti, rimasti invariati rispetto a Compass 2020. In gallery, interni e bagagliaio sono presi in prestito proprio dalla versione pre-facelift. Bagagliaio più piccolo, ma il jolly dell'ibrido plug-in.

QASHQAI COMPASS LUNGHEZZA 443 cm 439 cm (MY20) BAGAGLIAIO 506 litri 438 litri (MY20) MILD HYBRID Sì No FULL HYBRID Sì No PLUG-IN HYBRID No Sì 4WD Sì Sì PREZZO Da 23.000 euro Da 28.750 euro (MY20)

Il crossover medio dell'Ovale (qui la nostra prova) è tra i pochi modelli sulla piazza a esistere in tre differenti declinazioni di alimentazione ibrida, un fattore che sbilancia le quotazioni a suo favore, almeno in tutti quei casi in cui la priorità siano consumi bassi e agevolazioni fiscali e circolatorie. Nonostante dimensioni maggiori, la capacità di carico è tuttavia leggermente inferiore.

QASHQAI KUGA LUNGHEZZA 443 cm 461 cm BAGAGLIAIO 506 litri 475 litri MILD HYBRID Sì Sì FULL HYBRID Sì Sì PLUG-IN HYBRID No Sì 4WD Sì Sì PREZZO Da 23.000 euro Da 26.800 euro

L'anello di congiunzione tra CX-3 e CX-5, nonché base di partenza della full electric Mazda MX-30, si distingue per la singolare associazione dello schema ibrido leggero a un propulsore, lo Skyactiv-X, che brucia benzina ma ricorda molto il funzionamento di un diesel. Misure inferiori, ma prezzo d'attacco competitivo con Qashqai.

QASHQAI CX-30 LUNGHEZZA 443 cm 440 cm BAGAGLIAIO 506 litri 430 litri MILD HYBRID Sì Sì FULL HYBRID Sì No PLUG-IN HYBRID No No 4WD Sì Sì PREZZO Da 23.000 euro Da 24.750 euro

Il gap generazione si vede e si sente. Crescono le dimensioni, seppur di poco (+3,5 cm di lunghezza rispetto a Qashqai seconda versione), cresce soprattutto di qualità e di quantità l'equipaggiamento di bordo. Il Pro-PILOT ora regola la velocità anche sulle rampe autostradali e impedisce il sorpasso in caso di ostacoli nascosti dall'angolo cieco. E prima, l'ibrido lo avevano soltanto gli altri. Anche se è scomparso il diesel...