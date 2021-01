SEMI-REVEAL In realtà il modello ha già esordito in pubblico lo scorso autunno, con specifiche cinesi. L'esemplare di Jeep Compass 2021 mostrato a margine della cerimonia di presentazione della gamma Jeep 80° Anniversario è tuttavia il primo a riportare le caratteristiche per i mercati occidentali. A prima vista, nulla cambia rispetto alla Compass esposta al Salone di Guangzhou a novembre 2020, poco cambia - all'esterno - anche rispetto a Compass pre-facelift, fatta eccezione per griglia anteriore e fascioni paraurti inferiori. Le sorprese sono tutte concentrare in abitacolo.

INTERNI Inevitabilmente l'occhio cade sul display da 10,1 pollici del quadro strumenti e sul touchscreen centrale a sbalzo da ben 10,3 pollici dell'infotainment: dimensioni extralarge presumibilmente previste solo sulle versioni top come la Trailhawk, mentre gli allestimenti di livello inferiore avranno, su Compass 2021 (qui le ultime foto spia) probabilmente equipaggiamenti semplificati. In generale, una plancia più moderna e dall'immagine decisamente premium, molto più di quanto esprima la Compass odierna.

SPECIAL EDITION Nuova Compass debutterà sul mercato europeo a primavera 2021 inizialmente proprio nell’edizione speciale “80° Anniversario”, che si distingue per alcuni elementi di design esclusivi, quali badge celebrativi e cerchi in lega da 18” dedicati. La gamma motori si baserà sostanzialmente su quella attuale, suddivisa fra benzina, diesel e plug-in hybrid. Ancora non è dato sapere se Jeep abbia in programma di inserire a parco anche il turbo benzina 3 cilindri da 1 litro, cioè l'unità da 120 CV che già porta a spasso la sorella Renegade oltre a Fiat 500X. La risposta non dovrebbe tardare.