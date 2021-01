HAPPY BIRTHDAY Anno Domini 1941: nasce la prima Jeep, nasce la Jeep più famosa di sempre (la mitica Willys MB), nasce una leggenda tramandata poi nel corso dei decenni. Il 2021 coincide con la ricorrenza dei primi 80 anni del brand fuoristradistico per definizione: i festeggiamenti proseguiranno lungo tutto il 2021, e ad inaugurare la serie, oggi giovedì 28 gennaio alle ore 11, è la serie speciale ''80° Anniversario'', un'edizione trasversale alla gamma intera, da Renegade a Compass, da Cherokee a Wrangler. Segui in streaming l'unveiling della nuova collezione, cliccando qui sotto.

IN AVANSCOPERTA Primo modello a debuttare sul mercato è Jeep Renegade 80° Anniversario, versione che si contraddistingue sia per stile, sia per le avanzate dotazioni in termini di sicurezza e tecnologia. Oltre ad essere abbinabile all'intera gamma motori (100% omologata Euro 6D Final), tra cui anche le varianti 4xe, l’evoluzione del 4x4 in salsa ibrida plug-in. La diretta dell'unveiling della flotta Jeep 80° Anniversario è inoltre l'occasione per illustrare il nuovo programma ''Jeep Wave'' di servizi al cliente. Collegati per tutte le altre novità.