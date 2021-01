BUONA LA PRIMA Jeep Wrangler 4xe First Edition, versione di lancio del fuoristrada ibrido plug-in, è quasi pronta per essere ordinata. Jeep dà il via ai pre-ordini da oggi venerdì 22 gennaio 2021, ma solo in forma online. In attesa di conoscere prezzi e tempi esatti di uscita in concessionaria, scopriamo nel frattempo come è fatta la versione lancio e come fare per accaparrarsene una.

COM'È LA WRANGLER IBRIDA Sul fronte del sistema ibrido plug-in, confermato quanto già sappiamo: fino a 50 km di autonomia elettrica e potenza massima combinata di 380 CV sono possibili grazie al powertrain costituito da 2 motogeneratori elettrici con pacco batteria ad alta tensione e dal motore turbocompresso a benzina da 2,0 litri high-tech con trasmissione automatica TorqueFlite a 8 marce.

FIRST EDITION Disponibile in una delle 3 livree Black, Granite Crystal e Bright White, avrà nuove modalità di guida - Hybrid, Full Electric, E-save - e funzionalità specifiche per la guida elettrificata e la gestione della ricarica. A caratterizzare la First Edition ci penseranno accenti Granite Crystal, cerchi da 18'', fari ad alta visibilità Full LED, cover rigida per la ruota di scorta. Sul fronte interni e tecnologia, sistema Uconnect NAV da 8,4'' con touchscreen, integrazione smartphone e connettività di bordo - come la gestione della ricarica dallo smartphone - e display TFT da 7 pollici con informazioni sul livello di carica della batteria e autonomia elettrica e ibrida. Sul fronte sicurezza, di serie Adaptive Cruise Control, Forward Collision Warning Plus, Blind Spot Monitoring con Rear Cross Path Detection, telecamera posteriore e nuova telecamera frontale, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, sistema Keyless Enter 'N Go e specchi retrovisori elettrici.

SPECIAL GIFT L'offerta lancio prevede un pacchetto con set completo di soluzioni di ricarica, comprensivo di easyWallbox per la ricarica domestica e di cavo per la ricarica pubblica, ma anche un set completo per la cura della vettura che include un nuovo telo coprivettura 4xe, il Cargo Organizer per il vano di carico, l’estensione della garanzia per ulteriori 3 anni - per una copertura totale di 5 - e i primi 2 tagliandi di manutenzione programmata attraverso Jeep Wave, il nuovo programma di fidelizzazione e attenzione ai clienti.

AFFRETTATEVI! Non dimenticate: questa versione sarà ordinabile, una volta disponibile in concessionaria, solo dai clienti che avranno manifestato il loro interesse per Jeep Wrangler 4xe First Edition tramite l’apposito sito web - lo trovate qui - aperto fino a metà marzo. L'arrivo della Wrangler 4xe First Edition è previsto entro l'estate.