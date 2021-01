G-DAY E arrivò il momento di salpare per l'Atlantico e raggiungere anche il Vecchio Continente. Determinato a portare i suoi padroni ovunque, e a permettere loro di fare qualsiasi cosa. Da gennaio 2021 Jeep Gladiator è ordinabile anche in Italia: allestimento Overland e - solo in fase di lancio - l'equipaggiamento Launch Edition a tiratura limitata. Ripassiamo insieme le caratteristiche che fanno del pickup su base Wrangler un pickup tutto speciale.

ESTERNI Jeep Gladiator un bisonte lungo 5 metri e 60 dal design robusto, immediatamente riconoscibile grazie all’iconica griglia a sette elementi leggermente inclinata all'indietro. Robusto è soprattutto il cassone in acciaio da 153 centimetri, dotato di sistema di illuminazione under-rail, presa di corrente esterna impermeabile da 230 V (a richiesta) e robusti fermi integrati. Numerose le soluzioni per la guida al chiuso o open-air: hard top a tre pannelli, soft top e senza tetto. Il sistema di gestione del carico nel cassone (Cargo Management Group), con pratico vano portaoggetti sotto il sedile dotato di chiusura a chiave, migliora infine la praticità, mentre i rivestimenti protettivi del cassone e la copertura in tela (roll-up, tri-fold per soft e hard top) assicurano flessibilità nel trasposto del carico.

INTERNI L'abitacolo di Gladiator - completamente lavabile e personalizzabile - ospita il touchscreen da 8,4 pollici del sistema Uconnect di quarta generazione e il quadro strumenti con display a LED TFT da 7 pollici con oltre 100 modalità di configurazione e visualizzazione dati.

MOTORE Il diesel MultiJet V6 da 3,0 litri che equipaggia il Gladiator europeo è dotato di serie del sistema Engine Stop-Start (ESS) ed è in grado di erogare 264 cv di potenza e 600 Nm di coppia. Progettato e costruito da FCA EMEA, è dotato di un'avanzata tecnologia turbo con cuscinetti a basso attrito progettati per aumentare la risposta e le prestazioni ai bassi regimi. È abbinato a un cambio automatico a 8 marce che consente di ottimizzare l'erogazione della potenza del motore nella guida su tracciati off-road.

TELAIO Un pickup, ma prima ancora una Jeep. Nuova Gladiator un asso del fuoristrada grazie al sofisticato sistema di trazione integrale Command-Trac, dotato di scatola di rinvio a due velocità con rapporto delle marce ridotte pari a 2,72:1, assali anteriore e posteriore Dana 44 heavy-duty di terza generazione con rapporto posteriore al ponte pari a 3,73. Oltre a vantare eccellenti angoli di attacco, di dosso e di uscita, e ad essere dotati di differenziale posteriore a slittamento limitato, le performance off-road di Jeep Gladiator sono ''Trail Rated''.

ADAS Ampia la gamma di sistemi per la sicurezza attiva e passiva. Di serie fari anteriori e posteriori full LED, telecamera posteriore ParkView con griglia dinamica, Park Assist anteriore e posteriore, Controllo Elettronico della Stabilità (ESC) con dispositivo antirollio. I sistemi a richiesta comprendono il Blind-spot Monitoring con Rear Cross Path Detection, la telecamera anteriore, il Forward Collision Warning Plus con autonomous braking, l’Adaptive Cruise Control con funzione Stop e la funzione Automatic High Beam.

LIMITED EDITION All’allestimento Overland si affianca dunque provvisoriamente l’esclusiva “Launch Edition”: cerchi in lega da 18 pollici, hardtop e parafanghi in tinta, paratia divisoria, Cargo Cargo Management Group e copertura in tela. All'interno, sedili in pelle Black e impianto audio Alpine con subwoofer e cassa wireless portatile.

ACESSORI Da Mopar – il marchio FCA dedicato ai prodotti e ai servizi post-vendita – un'offerta di 200 Authentic Accessories e Jeep Performance Parts, nuovi o appositamente ridisegnati per personalizzare Jeep Gladiator. Coperture e rivestimenti per il cassone, barre portapacchi e sistemi di portaggio (cesta con rete ferma carico, portabici, kayak, surf o sci), oltre a contenuti per esaltarne le prestazioni 4x4 come kit di sollevamento, pedane laterali tubolari, rock rails, cerchi e molti altri ancora.

PREZZI Jeep Gladiator Overland in vendita al prezzo di listino di 54.700 euro IVA esclusa, allestimento Lauch Edition a 58.700 euro IVA esclusa. Da FCA Bank, un tasso agevolato al 3,80% su tutte le soluzioni finanziarie promozionali. In aggiunta al rateale tradizionale, disponibili, nel ventaglio delle offerte FCA Bank anche il finanziamento Jeep Excellence e il leasing Jeep Lease.