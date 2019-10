Autore:

HUMVEE ADDIO? Si preannuncia uno scossone per le Forze Armate statunitensi. Nel corso dell’ultima AUSA 2019 (Annual Meeting and Exposition of the Association of the U.S. Army), tenutasi nella Capitale Washington D.C. AM General, il contractor che si occupa di rifornire l’esercito americano con veicoli appositamente modificati per le esigenze belliche, ha annunciato l’avvio di una collaborazione con Jeep. La partnership dovrebbe portare al completo riallestimento di Jeep Gladiator in ottica militare, con l’obiettivo di pensionare l’iconica Hummer “Humvee”. Il suo successore dovrebbe chiamarsi: Jeep Gladiator Extreme Military-Grade Truck (XMT).

NUMERI CONVINCENTI AM General dichiara che la scelta è ricaduta sul pick-up Jeep per motivi che hanno a che vedere con le doti fuoristradistiche della vettura, ma anche per potenzialità di carico e di rimorchio. Jeep Gladiator 2020 traina infatti un peso utile di 3.470 kg e sul suo cassone si possono alloggiare fino a 730 kg di materiale. Questi numeri fanno del Gladiator la piattaforma ideale per supportare le modifiche di AM General; che con ogni probabilità consisteranno in un rafforzamento del telaio, delle componenti meccaniche e l’aggiunta di una corazzatura aggiuntiva. AM General riporta che il Gladiator XMT verrà equipaggiato con motori benzina e Diesel. Dando un rapido sguardo al listino Jeep, balza all’occhio il V6 da 3,6 litri benzina Pentastar sviluppato da Chrysler. Il propulsore eroga una potenza complessiva di 295 CV e una coppia massima di 353 Nm.

NATO PER L’OFF-ROAD Per quanto riguarda l’off-road, Jeep Gladiator in allestimento Rubicon, il più completo, dispone di un gancio di traino all’anteriore ed è equipaggiato con il sistema Rock Track 4X4, pensato per il fuoristrada estremo. La trasmissione è costituita invece da una scatola di rinvio e un rapporto di riduzione 4:1. Dalle prime immagini del Jeep Gladiator XMT possiamo notare che il prototipo di AM General monta speciali pneumatici off-road Falken Wildpeak da 33”, fatti per affrontare ogni tipo di fondo. La produzione del Jeep Gladiator XMT dovrebbe partire dalla seconda metà del 2020 e chissà che a AM General salti in mente l'idea di lanciare anche una variante “civile”. Who knows…