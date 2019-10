Autore:

Federico Sardo

IL SORPASSO Grand Cherokee SRT8 non è più la Jeep più potente sul mercato, ma questa versione da 1200 CV non sembra essere d'accordo. C'è stato un tempo in cui la Grand Cherokee SRT8 (uscita nel 2012) era la Jeep più veloce di sempre, grazie al suo motore V8 HEMI da 6.4 litri, in grado di generare 465 CV e 630Nm di coppia. Ora però quel titolo appartiene a Grand Cherokee Trackhawk, che con un V8 da 6.2 litri genera 707 CV e 875 Nm di coppia, in grado di gareggiare senza troppi problemi con una Lamborghini Urus.

IL BOLIDE DA 1200 CV Ci sono però in giro alcune SRT8 modificate che non si rassegnano a essere state sorpassate, e ci tengono a guidare ancora la classifica. È il caso di una Jeep Grand Cherokee SRT8 dalla bellezza di 1200 CV, che abbiamo scoperto in un video di Ferrada, azienda specializzata in ruote sportive.

LE MODIFICHE E IL VIDEO Le modifiche a questa SRT8 non si limitano alla motorizzazione ma ci sono anche paraurti modificati, luci affumicate e qualche altro dettaglio di stile. Le ruote, che trattandosi di Ferrada sono il punto di forza, sono USF02 da 11,5 x 22 pollici. Possiamo vedere questo bolide in azione nel video realizzato proprio da Ferrada e che vi mostriamo qui di seguito.