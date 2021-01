(NON) STAND FCA Ci sono Jeep, Chrysler e Dodge, i brand domestici, ma c'è spazio anche per Fiat e Alfa Romeo, per un totale di 12 modelli. Uno stand di Gruppo in piena regola, con una solo, piccolo, particolare: non esiste. Non nella realtà come la conosciamo noi, bensì solo nella realtà virtuale. La dimensione cioè dentro la quale si svolge il CES 2021 (qui il nostro mini speciale), per la prima volta in scena esclusivamente in formato digitale. FCA partecipa così al Consumer Electronics Show in forma virtuale, costruendo uno spazio immaginario dentro il quale immergere il visitatore e accompagnarlo verso un'avventura insolita, ma convincente. Protagonista dell'esposizione? Naturalmente, nuova Jeep Wrangler 4xe.

SMART WORKING Accedendo al portale dedicato (fcaces2021.com), gli utenti possono optare sia per una visita guidata dello stand, presi per mano da una piacevole ambasciatrice virtuale che eroga informazioni in base alle proprie preferenze, oppure anche per un tour autoguidato. L'ambiente in 3D consente la visualizzazione da varie angolazioni di veicoli come Jeep Wrangler 4xe Plug-in Hybrid, ma anche Jeep Grand Wagoneer Concept, Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio e altri ancora. Lo spettatore può infine selezionare uno qualsiasi dei modelli, per una full immersion sulle sue nuove tecnologie di bordo (vedi l'infotainment Uconnect 5) e le sue prestazioni, con un occhio di riguardo verso il tema dell'elettrificazione.

AUGMENTED PLUG-IN FCA ha poi collaborato con Google per sfruttare la sua tecnologia di streaming cloud per riprodurre un modello di Realtà Aumentata (AR) fotorealistico di Jeep Wrangler 4xe direttamente sullo smartphone. Scansionando il codice QR sullo showroom virtuale diventa così possibile interagire con il modello 3D del veicolo, modificarne i colori e ispezionare i dettagli degli interni. Si può persino posizionare il veicolo personalizzato in uno spazio fisico, come il proprio vialetto, e assistere all'effetto che fa. Il CES 2021 come prima vetrina di una funzione di Augmented Reality dedicata a Jeep Wrangler che verrà lanciata ufficialmente entro febbraio. Nel frattempo, lo stand virtuale FCA rimarrà ''aperto'' anche oltre il 14 gennaio, a CES ultimato.