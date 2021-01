AR HUD Recentemente spinta anche da Apple e Google, la Realtà Aumentata (AR) è ormai dappertutto. La trovate persino nei biscotti: cercate su Google, se non ci credete! In campo automobilistico è la nuova frontiera della navigazione e alcuni sistemi di infotainment già la integrano nel display a centro plancia, ma al Connsumer Electronics Show CES 2021 - che quest'anno si svolge in formato digitale causa Covid - Panasonic lo integra in un sistema Head Up Display, come vuole l'ultimissima tendenza in materia.

LE CARATTERISTICHE DEL SISTEMA Il nuovo HUD Panasonic utilizza l'intelligenza artificiale (AI) della strumentazione SPYDR per visualizzare immagini digitali a breve e - in 3D - a lunga distanza, che si sovrappongono alla realtà fisica: dalle informazioni di marcia del veicolo (per esempio la velocità) agli altri utenti della strada, con funzioni di rilevamento di pedoni e ciclisti. Oltre, naturalmente, alle indicazioni stradali durante la navigazione. Le caratteristiche principali della tecnologia Panasonic includono tracciamento oculare, ottica avanzata, precisione di navigazione regolata tramite AI, controllo delle vibrazioni, aggiornamento in tempo reale, radar di scansione 3D, risoluzione 4K e dimensioni compatte del sistema.

E SE LA GUIDA FOSSE AUTONOMA? ''Il mercato degli HUD è una delle categorie in più rapida crescita in termini di mobilità, ma gli HUD tradizionali coprono solo una piccola sezione della strada'', dice Scott Kirchner, presidente di Panasonic Automotive. ''Le soluzioni AR HUD di Panasonic coprono una porzione più ampia della carreggiata, con informazioni tradizionali come velocità e carburante nel campo vicino e sovrapposizioni 3D nel campo lontano, che mostrano la navigazione e altri dati critici del conducente geolocalizzati sulla strada da percorrere. E in un futuro con più veicoli a guida autonoma, il nostro AR HUD potrebbe fornire un importante livello aggiuntivo di comfort e sicurezza per i passeggeri''.