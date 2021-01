CONSUMER ELECTRONIC SHOW Il Coronavirus non ferma il Consumer Electronic Show (CES), la kermesse dell’hi-tech più importante al mondo, che si tiene ogni anno a Las Vegas in Nevada. Nel 2021 la pandemia da Coronavirus ha costretto, però, gli organizzatori a ripensare drasticamente la modalità di svolgimento di questo celebre evento fieristico. Addio, dunque, a padiglioni stracolmi e affollati, tutti gli espositori saranno trasferiti su una piattaforma online con supporto Microsoft, dalla quale i visitatori potranno seguire da remoto e in piena sicurezza convegni virtuali, presentazioni e videoconferenze. CES 2021 aprirà ufficialmente i battenti il prossimo 11 gennaio e terminerà tre giorni più tardi.

SMATERIALIZZATO Considerato il punto di riferimento per il settore della tecnologia e dell’innovazione, il CES è una vetrina di rilievo anche per il mondo dell’auto. Dalla prossima settimana infatti, attraverso il portale www.ces.tech tutti gli interessati, previa registrazione, potranno seguire live conferenze e interviste a esperti e addetti ai lavori, che faranno il punto sullo stato dell'innovazione digitale nel settore automotive e della mobilità (per i visitatori non registrati restano comunque disponibili contenuti free sui canali YouTube, Facebook, Twitter e LinkedIn). Una grande opportunità per scoprire dove e come si stanno orientando gli investimenti dei giganti delle quattro ruote, dell’elettronica e della componentistica.

SPAZIO AI MOTORI Ad aprire le danze per il mondo dei motori Mary Barra, CEO di General Motors. Al colosso di Detroit si aggiungeranno poi giganti del calibro di FCA, BMW e Tesla e non è detto che altre Case si uniscano in un secondo momento. Oltre alla tedesca Bosch, leader nella componentistica, al CES 2021 è prevista anche la presenza di Sono Motors, che svelerà il prototipo definitivo Sion, una monovolume elettrica alimentata da pannelli solari installati su tetto e carrozzeria con un’autonomia complessiva di 250 chilometri.

TECONOLOGIA DOMINANTE L’aspetto decisamente più rilevate di questa edizione virtuale sarà la possibilità di approfondire tematiche determinanti per il futuro dell'auto. Dai vantaggi offerti dalla connessione 5G nel dialogo fra vetture e fra automobili e infrastrutture, passando per lo sviluppo dei sistemi digitali di bordo e dai problemi della cybersicurezza, per arrivare infine alle opportunità messe a disposizione dall’intelligenza artificiale. Un’occasione per far luce su aspetti che si apprestano a rivoluzionare da cima a fondo il modo d’intendere l’automobile, non più semplice mezzo di trasporto, ma dispositivo interconnesso ad altissimo contenuto tecnologico.