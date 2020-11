LO SPRAY ANTI-COVID In tempi di pandemia, igienizzare l'auto dal Covid è un'esigenza sempre più diffusa. Non solo per i privati, ma in particolare per chi sui veicoli ci passa la vita per lavoro. Il pensiero va agli autisti che condividono con altri il furgone, ai tassisti che accolgono molti passeggeri, alle compagnie di noleggio. Per chiunque abbia bisogno di una protezione specifica dal Coronavirus - e non solo sui mezzi di trasporto - Biocyd Sany deterge, disinfetta e profuma delicatamente le superfici di qualsiasi veicolo, uffici, case e palestre. Ed è stato sottoposto a test mirati atti a validarne l'efficacia proprio sul COVID-19. Biocyd Sany è una formula a base di tensioattivi di origine vegetale, non contiene composti organici volatili (VOC free) ''ed è pertanto adatto anche all’uso con sistemi a estrazione, Maxx Cleaning Gun e bagni di vapore'', spiega Fra-Ber, l'azienda chimica specializzata in detergenti professionali che firma Biocyd Sany e che lo realizza sottolineandone la provenienza ''made in Italy''.

COME SI USA Biocyd Sany è approvato dal Ministero della Salute ed è proposto in due diverse confezioni: lo spruzzatore da 750 ml o la tanica da 5 litri. Lo spruzzatore contiene il prodotto già diluito e pronto all'uso, mentre la tanica permette due diversi tipi di impiego. Per la disinfezione quotidiana si diluisce una parte di prodotto in tre parti d'acqua, lo si spruzza sulla superficie da trattare e lo si lascia agire per almeno 5 minuti, prima di ripassare con un panno. Per un'azione disinfettante più profonda si può usare Biocyd Sany puro - quindi non diluito - sulla superficie pulita e lasciarlo agire per 15 minuti prima di ripassare il tutto con un panno. Le superfici che vengono normalmente a contatto con gli alimenti dovranno essere risciacquate abbondantemente, prima di un nuovo utilizzo. Nel caso di superfici nuove o delicate, l'Azienda suggerisce di testare il prodotto su una piccola area prima di utilizzarlo estensivamente. Il flacone da 750 ml è in vendita sul sito www.fra-ber.it e presso i concessionari Fra-Ber al prezzo di 7,00 euro IVA inclusa. Altre informazioni sull'igienizzazione dell'auto nella nostra guida pratica.