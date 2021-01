SI PARTE DA DENTRO Mercedes decide di svelare a poco a poco nuova EQS, la berlina elettrica, e lo fa iniziando dagli interni, in particolare dal nuovo sistema infotainment MBUX Hyperscreen, evoluzione di quello già visto su nuova Classe S.

SCHERMO GIGANTE Il nuovo MBUX Hyperscreen si differenzia dalla precedente versione del sistema per un unico display - qui orizzontale - che si sviluppa per quasi tutta la larghezza dell'abitacolo. In realtà i display sono 3: quadro strumenti digitale, sistema infotainment e un ulteriore display dedicato al passeggero con un'area operativa dedicata - gli ultimi 2 con tecnologia OLED - sono racchiusi da un'unica, enorme cornice curva di 141 cm per un'area di ben 2.432,11 cm2, che incorpora anche le bocchette laterali dell'aerazione. MBUX Hyperscreen vanta, nel complesso, un sistema a 8 core e 24 GB di RAM.

INTELLIGENZA ARTIFICIALE L'obiettivo di Mercedes è quello di rendere sempre più facile e fruibile la tecnologia e per farlo ha dotato il sistema MBUX Hyperscreen di Intelligenza Artificiale. L'AI impara dal comportamento degli utenti ed è proattiva nel fornire informazioni o funzioni: a seconda del meteo e della musica ascoltata può, ad esempio, suggerire l'accensione del riscaldamento o una funzione massaggiante del sedile. Tutte le informazioni sono sempre in primo piano sullo schermo - filosofia Zero Layer - col guidatore che potrà così risparmiarsi la fatica di scorrere tra i vari menù, a tutto vantaggio di un viaggio più rilassato e sicuro. Lo schermo dedicato al passeggero, poi, si disattiva nel momento in cui questo non è a bordo, diventando elemento decorativo della EQS.

PRIMA ARRIVA EQE, POI EQS Il sistema MBUX Hyperscreen debutterà sulla nuova 100% elettrica EQS, che vedremo entro la fine del 2021, mentre è atteso per fine gennaio - parola di Ola Kallenius, Presidente Mercedes - il SUV compatto elettrico EQA. Vi terremo aggiornati.