RIECCOLA Dopo qualche mese di silenzio, e una fugace immagine teaser pubblicata dalla stessa casa tedesca qualche mese fa, arrivano finalmente nuove foto spia di Mercedes EQS, la berlina elettrica che affiancherà, per dimensioni e collocamento in gamma, la rinnovata Classe S. Importanti i nomi dei concorrenti con cui andrà inevitabilmente a giocarsi le proprie carte: Tesla Model S, sicuramente, ma anche Audi e-tron GT e Porsche Taycan, e financo la nuova Jaguar XJ, che però non arriverà prima del prossimo anno.

LINEA FILANTE Anche nelle immagini catturate lungo il serpente d’asfalto del Nurburgring, nonostante la linea filante, Mercedes EQS non riesce a nascondere le sue dimensioni generose: quasi 5 m da un paraurti all’altro e 1,89 cm di larghezza. Il profilo è lo stesso visto nella foto pubblicata dalla casa tedesca a maggio, con la nervatura lungo la fiancata che risale verso l’alto. Diversa, almeno nel muletto fotografato oggi, la forma dei gruppi ottici posteriori, che hanno perso l’originale disegno tondeggiante e si uniformano maggiormente agli altri modelli Mercedes. Più tradizionale anche il muso, che abbandona lo stile futuribile del concept visto a Francoforte.

PIÙ SPAZIOSA Rispetto all’ammiraglia a motore termico cui si affianca, Mercedes EQS è realizzata sulla nuova piattaforma modulare MEA (specifica per le BEV tedesche ) e ha un cofano decisamente più corto, reso possibile dai minori ingombri della power unit elettrica, a tutto vantaggio dello spazio a disposizione degli occupanti.

MOTORI E AUTONOMIA Per quanto riguarda i motori, è probabile che anche EQS sfrutti una delle soluzioni più utilizzate dalle BEV più potenti, ossia due motori elettrici, uno per asse, che garantiscono la trazione integrale permanente e una discreta dose di potenza, attualmente accreditata di 400 CV e 700 Nm di coppia complessiva; la batteria sarà da 90 kWh, così da garantire un’autonomia compresa tra i 400 e i 500 km.

QUANDO ARRIVA Mercedes EQS andrà ad affiancare nel listino Mercedes il SUV EQC e il SUV compatto EQA, che si presenterà sul mercato non prima della metà del prossimo anno. L’obiettivo della casa di Stoccarda è avere in gamma ben dieci modelli elettrici entro la fine di questo decennio.