FUTURO ELETTRICO Vi ricordate Audi Aicon, innovativo concept presentato al Salone di Francoforte 2017? Un veicolo altamente tecnologico che, stando ad alcune indiscrezioni, potrebbe arrivare davvero sul mercato col nome di A9 e-tron: un'auto elettrica, con guida autonoma, connettività 5G, realtà aumentata e chi più ne ha più ne metta. Le dimensioni di A7 Sportback, l'abitabilità di Audi A8: A9 e-tron per ora è solo un render, ma stando ad alcune indiscrezioni...

ALTERNATIVA A MERCEDES Nelle intenzioni di Audi ci sarebbe l'idea di schierare l'antagonista di Mercedes EQS, ma anche una vetrina per le successive auto elettriche di Gruppo Volskwagen che verranno da qui al 2029, circa 75 elettriche e 60 ibride plug-in (del Gruppo, ricordiamo, fanno parte anche Bentley, Lamborghini, Porsche, Seat, Skoda).

AUDI ARTEMIS Al lavoro sulla presunta A9 e-tron ci sarebbe un gruppo interno denominato Artemis, insieme con InCampus Audi e Car.Software.Org di Volkswagen. Ma Audi starebbe anche pianificando di lavorare maggiormente a fianco di Porsche, come già è stato fatto per modelli come Taycan ed e-tron GT. E le sinergie non si fermerebbero qui, coinvolgendo molti altri modelli del marchio tedesco: Audi, insomma, starebbe facendo di tutto per non perdere la leadership tecnologica e rimanere al passo con la rivale tedesca Mercedes, ma anche con un brand super innovativo come Tesla. Ci riuscirà? Magari una nuova A9 e-tron potrebbe essere la via giusta...

