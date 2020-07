SI SVELA LENTAMENTE Mercedes-Benz sta portando a termine lo sviluppo della sua nuova ammiraglia, la Classe S, che debutterà a settembre 2020. Poco alla volta la Casa tedesca mostra i dettagli della berlina di lusso e dopo i primi cenni sul design, ecco la nuova generazione del sistema infotainment MBUX. Le prime immagini ci hanno anticipato elementi come lo schermo-tablet sulla plancia, la sua collocazione verticale e altri dettagli, oggi sapremo di più. La nuova Classe S può raccontarci ancora parecchio sulla sua innovativa tecnologia. E molte notizie arriveranno, appunto, dal fronte multimediale e dai dispositivi di assistenza alla guida.

LE NOVITÀ DELL'INFOTAINMENT Come anticipato da Motorbox, la data fissata per scoprire l’evoluzione di MBUX è quella di oggi, 8 luglio, e in attesa di conoscere nel dettaglio le sue caratteristiche, ecco un’anteprima su quanto sappiamo grazie alle notizie diffuse sul web. Dopo l’evoluzione verso i comandi gestuali, quali saranno le sorprese del nuovo MBUX? Detto della configurazione verticale, il display sarà alloggiato nel tunnel centrale in posizione obliqua, a integrazione della strumentazione vera e propria, anch’essa con pannello digitale di grandi dimensioni. I rumors dalla Germania parlano di una diagonale da ben 17” e, ovviamente, la connessione 4G LTE per una velocità della linea dati mai vista prima a bordo di un’automobile.

REALTÀ AUMENTATA SUL PARABREZZA Anche il sistema HUD, l’Head-Up display, sarà sviluppato in maniera concreta poiché entrerà nel pacchetto dei contenuti a disposizione del guidatore la realtà aumentata. Grazie a questa tecnologia vengono proiettate sul parabrezza, davanti al campo visivo del conducente, tutte le informazioni di guida come la navigazione, consentendogli di mantenere l’attenzione sulla strada. Naturalmente tutti i sistemi sono connessi con le telecamere, i radar e i sensori di bordo per gestire anche la guida autonoma, pronta per raggiungere il livello 3.

Queste le anticipazioni sulla nuova piattaforma digitale della Classe S 2020, tuttavia da Mercedes fanno sapere che l’evoluzione dell’infotainment si svilupperà grazie a nuove funzioni di interazione e personalizzazione. Non resta che rimanere connessi, tra poche ore vi racconteremo tutte le novità sul sistema MBUX.

AUTENTICAZIONE BIOMETRICA La presentazione appena conclusa ci ha permesso di scoprire altre novità sul nuovo sistema multimediale che, innanzitutto si chiamerà My MBUX, a sottolineare l'aspetto di totale personalizzazione garantito dal software.