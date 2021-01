I COME INTELLIGENT Sono passati 20 anni dal debutto della prima generazione di BMW iDrive. Ora l'Elica approfitta dell'edizione 2021 (solo digitale) del Consumer Electronics Show (qui il nostro mini speciale CES) per anticipare il prossimo capitolo dell'avveniristico sistema operativo che equipaggerà i modelli del futuro, un sistema destinato a trasportare l'interazione guidatore-veicolo in una dimensione tutta nuova ed ultra-intelligente. Un divertente video inscena la rivoluzione iDrive tramite il dialogo. Ma tra vetture, e di epoche diverse...

EHI, GIOVANOTTO! Protagoniste della clip (4 minuti in lingua inglese, ma non serve essere madrelingua per cogliere il senso) sono una BMW Serie 7 del 2001 - il modello sul quale il sistema BMW iDrive fece il proprio esordio assoluto - e una BMW iX, il SUV 100% elettrico che arriverà sul mercato nel corso del 2021, e a bordo del quale alloggerà proprio la nuova generazione di display e di sistema operativo. Clicca Play sul video in gallery e guardalo fino in fondo per scoprire come sfocia l'iniziale scaramuccia.

TIEMMI AGGIORNATO Nuovo iDrive, ma non solo. Tutti i contenuti relativa alla presenza di BMW al CES 2021 e ulteriori presentazioni digitali possono essere visualizzati in una speciale funzione CES sulla piattaforma online dedicata.