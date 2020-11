FISCHI DALLA PLATEA Tanti nemici, tanto onore e BMW, stavolta, con iX - il primo SUV elettrico del marchio - a quanto pare di nemici se ne è procurati una valanga. O meglio, di simpatizzanti sembra averne allontanati in un sol colpo più che in tutta la sua storia. Al popolo del web, iX non piace. Stop. I più lo giudicano troppo strano, freddo, senza un cuore. E giù con espressioni colorite e di profonda delusione. Minacce di passare a marchi concorrenti a tutto spiano. Tanto vale, lato Costruttore, prenderla con filosofia. Anzi, trasformare le opinioni negative in vero e proprio strumento di marketing. In che senso? In questo: guarda il video, è fuori dal comune.

IL CORAGGIO DI CAMBIARE Le scritte che compaiono in sovrimpressione non sono i soliti slogan commerciali. Sono citazioni degli stessi utenti Twitter, citazioni dalle quali emerge tutto il disappunto per un'auto come iX che sconterebbe il peccato mortale di tradire quel principio di passione e di guida sportiva con cui l'Elica si è fatta un nome in tutto questo tempo. ''Non riuscite a costruire un'auto elettrica che sembri una normale auto?''. ''Così fredda, così sterile, dove ha il cuore?''. E ancora: ''L'auto mica può volare, tutto questo è inutile'', lamenta un commentatore, riferendosi alla plancia touch multifunzione. ''Tornate a fare le BMW'', e così via. E BMW che fa? Ritwitta tali e quali i post, compiendo un gesto solo in apparenza controintuitivo. Il quadro è chiaro sin da titolo dei video: ''Qual'è la ragione per cui non dovresti cambiare?''. La clip, ma anche una serie di meme dalla stessa chiave di lettura. Tipo questo.



CONTROMANOVRA Si presta a più di un'interpretazione, la politica con cui BMW incorpora i tweet della community dei social nel suo nuovo spot pubblicitario. Da un lato, l'Elica dimostra consapevolezza delle proprie scelte in termini di stile, scelte che - è evidente - vanno di traverso a molti appassionati. Come se già si aspettasse un'accoglienza tanto ostile, BMW ha pronta la replica. Dietro la quale, il senso è il seguente: iX non vi piace perché è diversa, e tutto ciò che è diverso, all'inizio spaventa. Uscite dalla vostra comfort zone, e iX vi piacerà. Sono permalosi, a Monaco, o sono talmente fiduciosi del proprio prodotto, da digerire come niente fosse tante e tali accuse? Solo il mercato, nel futuro (iX in vendita soltanto nel 2022), stabilirà chi aveva oggi ragione.