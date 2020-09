GIÙ I VELI! Mancava poco alla presentazione di BMW M3 e M4 ma qualcosa è andato storto. Non dal punto di vista degli appassionati però, che si sono ritrovati le foto ufficiali delle auto tra le mani prima del tempo. Una bella sorpresa. Ecco quindi M3 e M4 2021 nel loro splendore, la prima in verde, la seconda in giallo.

FRONTALE FOTOCOPIA Tutto è come lo avevamo (intra)visto nelle precedenti apparizioni di BMW M3 e M4. Anzi, la coupé M4 era apparsa su strada in una versione quasi definitiva poco più di un mese fa. Il frontale di M3 e M4 è praticamente una fotocopia. Domina la celebre presa d'aria a doppio rene nella parte centrale, con due griglie più in basso, alle estremità del paraurti: proprio quest'ultimo è bello bombato, come ci si aspetta da queste genere di vetture, e presenta delle sottili fenditure verticali alle estremità.

BERLINA VS COUPÉ Le somiglianze estetiche si fermano - quasi - qui. Perché lateralmente le due auto si differenziano, come è lecito aspettarsi, trattandosi di una berlina e di una coupé: più compatta e muscolosa la M3 - che arriverà anche in versione wagon - più affilata la M4. Al posteriore ritroviamo su entrambe i quattro scarichi, due per lato, ma mentre la M3 conferma questo look anabolizzato, la M4 è un po' più filante, anche per merito dei gruppi ottici, che si allungano maggiormente dalle estremità verso la targa.

MOTORE NASCOSTO Le specifiche - suggerite - del 6 cilidri da 3 litri biturbo sono ormai note al pubblico: un motore da 480 CV nella versione standard - mentre si parla di 503 CV per M3 e M4 Competition - ma anche una dedicata agli amanti delle emozioni nude e crude, con motore depotenziato a 460 CV, trazione posteriore e cambio manuale... Di base, comunque su M3 e M4 la trasmissione sarà automatica a 8 rapporti con trazione integrale. BMW M3 e M4 hanno pochi segreti oramai, ma vale la pena comunque aspettare la loro presentazione ufficiale per conoscerle in tutto e per tutto. Restate collegati.