L'ABITACOLO DEL FUTURO Dopo l'Head Up display di Panasonic, al Virtual CES 2021 (qui il nostro mini speciale) anche Samsung - in collaborazione con Harman International - presenta la propria visione di Digital Cockpit del domani. Display gigante ad alta definizione e strumenti sempre connessi. Ecco un assaggio video.

IL 5G Storceranno forse il naso negazionisti, complottari e amici delle scie chimiche, ma la tecnologia della rete 5G arriverà anche nel prossimo Digital Cockpit di Samsung. Tutto questo consentirà di far dialogare tra di loro gli utenti delle auto e, considerando il prepotente avvento della guida autonoma nel prossimo futuro, garantirà anche agli occupanti intrattenimento, con film e videogiochi.

DISPLAY DA RECORD Non solo connessione ad altissima velocità, ma anche uno schermo degno di nota, ovviamente. Il display Samsung sulla plancia sarà un QLED da 49 pollici: se mentre l’auto sarà in movimento apparirà solo la metà superiore, quando questa si fermerà passerà in automatico a schermo intero. Al tutto sarà abbinato poi un sofisticato sistema audio.

OCCHIO ALLA SALUTE Samsung si prenderà anche cura degli ospiti con una speciale versione di Samsung Health, denominata per l’appunto Automotive Samsung Health. Il sistema analizzerà lo stato di salute dei passeggeri prima di salire in auto, valutando il potenziale stress durante lo spostamento e aiutandoli a rimanere rilassati durante il viaggio grazie all’illuminazione appropriata e altri accorgimenti.



CONTROLLI PER TUTTI Se con il Control Display alloggiato sul bracciolo centrale posteriore i passeggeri potranno gestire una moltitudine di funzioni dal pannello touch, al centro del volante ci sarà un altro display, che permetterà al guidatore di interagire con alcune funzioni. Sul poggiatesta di ogni sedile, poi, saranno installati gli speaker del sistema audio Harman. Al posteriore, uno schermo Samsung offrirà agli ospiti una serie di contenuti e interazioni da programmare durante le attività all’aperto, come ad esempio durante il campeggio.

PIÙ SICUREZZA Quattro telecamere e il deep learning aiuterrano infine a riconoscere i veicoli e i pedoni nelle vicinanze dell’auto, al fine di ridurre i rischi di eventuali incidenti. Tutto questo è il 360 Vision Monitoring System, dispositivo di sicurezza che permetterà ai conducenti di comunicare con le persone che si trovano all’esterno attraverso segnali audio e video. Il display frontale dell'auto mostrerà ai pedoni i messaggi, mentre un altoparlante direzionale si occuperà di eventuali comunicazioni. Benvenuti nel futuro.