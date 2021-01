ON THE ROAD Un anno esatto dopo la sua prima apparizione al Consumer Electronics Show 2020, l'auto elettrica Sony Vision-S è ora anche un'auto che cammina sulle proprie gambe. Ecco il video dei primi test del prototipo su strade pubbliche, rilasciato in concomitanza col CES 2021 (qui il nostro speciale). Si fa sul serio, insomma.

EPPUR SI MUOVE Sony non ha fornito chissà quali dettagli su come vadano le cose, tuttavia è impressionante apprendere come il colosso giapponese stia portando avanti lo sviluppo di quella che era stata originariamente svelata come una semplice concept car (anche se molti osservatori ritenevano che fosse troppo finemente dettagliata, per essere soltanto un concept).

TARGET: MODEL 3 La berlina Sony sembra in gran parte invariata rispetto alla show car che debuttò a Las Vegas 12 mesi fa, mantenendo il tetto panoramico (simile alla Tesla Model 3) e un unico ampio schermo che copre l'intero cruscotto. Il prototipo ha anche conservato i gusci esterni della fotocamera che prendono il posto dei tradizionali specchietti laterali.

NEW HORIZONS Sony è stata vaga sui piani di produzione (2022?), quel che è certo è che la società vede le auto come una possibile area di espansione oltre la sua tradizionale attività di elettronica di consumo. L'azienda disponeva già internamente di parte della tecnologia, dissero a suo tempo i dirigenti, ma non aveva mai costruito un'auto. Da qui la preghiera di collaborazione al fornitore Magna, che ha ingegnerizzato lo sviluppo del telaio. A presto per nuove rivelazioni.