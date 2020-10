PRESEASON L'esordio non è esattamente dietro l'angolo, anche considerato che i piani iniziali furono rivisti in primavera causa pandemia. Tuttavia il progetto Jeep Grand Wagoneer avanza ora regolare: ne sia prova l'esemplare - ancora camuffato - immortalato mentre prende una boccata d'aria fresca attorno allo stabilimento che tra qualche mese ne ospiterà la produzione in serie, ovvero il sito di Warren in Michigan. A settembre 2020 la concept, entro giugno 2021 (stando alle ultime) l'auto vera e propria. Che a Grand Wagoneer prototipo sarà del tutto simile. Almeno, così sembra dalle foto spia.

GRAND...EZZA Il nuovo SUV full-size Jeep a 7 posti si basa sull'architettura del Ram 1500 e inaugurerà, insieme alla minore Wagoneer, un portafoglio intero di prodotti con la mission - ambiziosa - di ridefinire l'idea stessa di vettura premium all'americana. E dal momento che col pickup Ram nuova Grand Wagoneer spartisce la meccanica, aspettiamoci che sotto il cofano trovino ospitalità sia il Pentastar V6 da 3,6 litri con sistema ibrido leggero eTorque, sia il leggendario V8 HEMI da 5,7 litri, sempre in variante eTorque mild hybrid. No invece al motore diesel, via libera semmai alla variante plug-in hybrid. Il punto è se la gamma Wagoneer, una volta sul mercato, popolerà o meno anche i concessionari Jeep del Vecchio Continente: che FCA risponda affermativo, è la speranza di tutti gli appassionati.