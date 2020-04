JEEP: FABBRICHE CHIUSE, PRODUZIONE RITARDATA Dopo aver reso felici tutti i fan del 4x4 annunciando la nascita della nuova generazione di due icone come Wagoneer e la variante a passo lungo Grand Wagoneer, FCA fa qualche passo indietro. Le buone intenzioni si sono infatti scontrate con l'emergenza Coronavirus, che causerà lo slittamento di circa tre mesi dell'arrivo della Grand Wagoneer, ma anche della nuova Grand Cherokee, che doveva essere svelata quest'anno.

WAGONEER E GRAND CHEROKEE: ARRIVANO NEL 2021 La diffusione rapida e capillare del Covid-19 ha fermato la produzione automobilistica, causando inevitabili ritardi per il lancio di modelli che avrebbero dovuto raggiungere il mercato nei prossimi mesi. È così che Jeep Grand Wagoneer e Grand Cherokee, secondo le stime di FCA Group, rimandano il loro debutto al 2021. Le tempistiche derivano dalle utlime previsioni del Gruppo di riavviare progressivamente la produzione nelle fabbriche negli Stati Uniti e in Canada tra il 4 e il 18 maggio. L'esercizio della pazienza in questo periodo lo stiamo facendo tutti, e sicuramente entrambi i modelli ricompenseranno l'attesa.