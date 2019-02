Autore:

Lorenzo Centenari

AMERICA FIRST Che FCA abbia figli e figliastri, un mistero non lo è più da tempo. Prima del mercato europeo vengono gli Stati Uniti, piazza dove Fiat Chrysler vende la metà dei suoi volumi, generando tuttavia quasi l'80% degli utili. E Stati Uniti, per il Gruppo, significa soprattutto Jeep. Di oggi la notizia di un investimento da 1,5 miliardi di dollari nello stabilimento Warren Truck del Michigan: mentre il Piano Italia stenta a decollare, di là dall'Oceano FCA avanza come un caterpillar. Proprio a Warren, stando alle dichiarazioni di Mike Manley, nascerà la nuova generazione di due icone come Wagoneer e Grand Wagoneer. Modelli annunciati da tempo, ma per anni parcheggiati in purgatorio in attesa dell'ok definitivo.

LA TANA DEI GIGANTI Come da business plan, nuovo Wagoneer/Grand Wagoneer entrerà in produzione entro il 2022. E avrà una variante plug-in hybrid, forse anche una versione puramente elettrica. Lo storico top di gamma Jeep, l'auto che si arroga la paternità dei moderni sport utility di lusso (prima edizione nel 1963, sette anni prima di Range Rover), non è in ogni caso l'unica "bomba" che FCA ha in serbo per il proprio marchio dominante. Il sito del Michigan ospiterà anche le linee di montaggio di un terzo big Suv di segmento E, un'auto cioè delle dimensioni di Grand Cherokee (ovvero leggermente inferiore al "maschio Alpha" Wagoneer), ma a 7 posti e con 3 file di sedili. Sarà in vendita nel 2021 e beneficierà a sua volta della tecnologia PHEV. Su Jeep il Gruppo investe, eccome se investe. Su Jeep...