IN ARRIVO LA NUOVA GRAND CHEROKEE LUNGA

ELETTRICHE E… A 7 POSTI Solo ieri abbiamo approfondito la notizia che Jeep ha in programma il lancio di numerosi modelli ibridi e 100% elettrici entro il 2022, ma si parlava dei SUV piccoli e medi e della Wrangler. Oggi, arrivano le prime foto della nuova Grand Cherokee in versione lunga, cioè con tre file di sedili, presumibilmente a 7 posti. Le immagini mostrano un prototipo ancora pesantemente camuffato ma si possono intravvedere le proporzioni e i primi abbozzi di stile di quella che sarà una variante inedita del SUV americano.

PIU SPAZIO IN ABITACOLO Questo modello avrà dimensioni taglia XL, sicuramente superiori ai cinque metri per garantire tanto comfort a tutti i passeggeri e senza penalizzare l’ultima fila di sedili. Bisogna ancora capire come lo sbalzo posteriore influirà sulle proverbiali doti da off-road della nuova Grand Cherokee, ma sembra che al di là dell’Oceano stiano studiando una versione particolarmente adatta al fuoristrada. Insomma, il nuovo ''suvvone'' non tradirà l’originale filosofia di Jeep.

PIATTAFORMA GIORGIO E MOTORI IBRIDI La Grand Cherokee sarà realizzata sulla base della piattaforma Giorgio utilizzata sui modelli Alfa Romeo. Ci saranno novità anche per quanto riguarda i motori perché il nuovo SUV di Jeep sarà equipaggiato con il V6 Pentastar da 3,6 litri del modello attuale, che sarà probabilmente aggiornato, ma anche con un nuovo 6 cilindri in linea da 3,0 litri sovralimentato e con sistema mild-hybrid, sostituendo in maniera efficace l’ormai superato V8 Hemi da 5,7 litri, che difficilmente riuscirà a rispondere alle sempre più stringenti normative antinquinamento. La nuova Jeep Grand Cherokee sarà equipaggiata in seguito con altri propulsori ibridi plug-in e turbodiesel, poiché sono già stati confermati nel piano produttivo dalla Casa. Poche notizie, invece, riguardo il lancio dell’inedito maxi SUV a stelle e strisce, se non che è stato pianificato per il 2021. A un anno da quella data siamo, quindi, entrati nella zona “calda” dello sviluppo, aspettiamoci di vedere su strada nuovi prototipi meno mimetizzati nei prossimi mesi.