JEEP: MODELLI ELETTRIFICATI DA OGGI E PER I PROSSIMI ANNI

DA JEEP TRE MODELLI ECO-SOSTENIBILI Con la presentazione dei suoi tre cavalli di battaglia Renegade, Compass e Wrangler in versione plug-in Hybrid 4xe, Jeep ha dato slancio all’elettrificazione dei suoi modelli ed è pronta ad abbracciare il movimento “zero emissioni” per diventare “la società di SUV più verde e sostenibile al mondo”. Questo è quanto afferma Christian Meunier, presidente della Casa americana. Ma Jeep non si vuole fermare all’ibridizzazione, che è considerato solo un passaggio necessario verso l’obiettivo delle emissioni zero. Sono infatti numerosi i modelli di Jeep potenzialmente elettrificabili al 100%, e la Wrangler è l’indiziata numero uno per questa svolta. La 4x4 può sfruttare appieno i vantaggi dei veicoli elettrici per il fuoristrada, ovvero la coppia istantanea distribuita a ogni singola ruota quando ne ha bisogno, la riduzione del rumore che disturba la natura e la capacità di fornire energia ad alta tensione per numerose attività legate alla natura, come il campeggio.

PER JEEP UNA SIFDA IMPEGNATIVA MA ECCITANTE

LE PAROLE DEL PRESIDENTE JEEP In una recente intervista alla stampa inglese, Meunier ha affermato: ''Ci sono così tante sfide da affrontare e vincere in futuro, che Jeep diventerà un marchio moderno e contemporaneo per i prossimi 80 anni”. E ha continuato: “Osserviamo tante piccole evoluzioni ogni anno, che sommate portano a una grande rivoluzione attualmente in corso. Fare di Jeep la società di SUV più ecologica e sostenibile è una sfida impegnativa, ma è anche molto entusiasmante”. In Europa l'attenzione si concentra su tre modelli fondamentali: Renegade, Compass e Wrangler, che Jeep ha presentato in versioni ibride plug-in e di cui è previsto il lancio quest’anno. Per Jeep, questi SUV svolgeranno un ruolo cardine poiché offrono molti vantaggi, soprattutto un’autonomia di 50 chilometri a zero emissioni per rimuovere, almeno in parte, l’ansia da ricarica giornaliera.

LANCIO DI QUATTRO MODELLI 100% ELETTRICI ENTRO IL 2022

QUATTRO MODELLI ELETTRICI NEL 2022 Mike Manley ha dichiarato nel 2018 che ci sarebbero stati quattro veicoli elettrici nel portafoglio di Jeep entro il 2022. Non è chiaro se questo piano sia stato modificato o rimandato in seguito all’importante rimpasto dell’esecutivo FCA dopo la perdita di Sergio Marchionne, ma i commenti di Meunier ci suggeriscono come il lancio di veicoli 100% elettrici sia tuttora una priorità per Jeep, sottolineando che l'elettrificazione porterebbe sia a un miglioramento delle prestazioni quanto delle credenziali ecologiche. ''Pensate a una Wrangler Rubicon, completamente elettrica o PHEV'', ha detto. ''Un'auto che potrebbe fare 0-100 km/h in sei secondi, quindi uno spunto da fermo impensabile con un motore tradizionale. L'opportunità sarebbe duplice, con un’auto ecologica e sostenibile, ma ancora più piacevole da guidare su strada e in fuoristrada”.

LA FORNITURA DI ENERGIA SERVE ANCHE PER LE ATTIVITÀ ALL'APERTO

LE BATTERIE FORNISCONO ENERGIA PER I SERVIZI Ma non è tutto, perché le batterie ad alta tensione dei veicoli elettrici consentirebbero di funzionare anche come fonti di energia esterne – una caratteristica che Jeep ritiene molto importante per chi si dedica al fuoristrada, ma anche per i campeggiatori. Questo consentirebbe all'auto di alimentare una serie di apparecchiature elettriche, tra cui kit di compressori, saldatori, luci e attrezzatura da campeggio. Meunier è convinto che gli Stati Uniti - il mercato interno di Jeep e anche il più importante - passeranno all'elettrificazione più velocemente di quanto previsto, offrendo a Jeep la possibilità di incrementare i volumi di vendita necessari per ampliare la gamma di modelli con soluzioni elettrificate. “Vedremo numerose auto elettrificate nei prossimi anni e ogni nuovo modello avrà un ruolo ben definito da svolgere all’interno della galassia Jeep di FCA''.