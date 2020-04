L'ARRIVO DELLA JEEP GRAND CHEROKEE 2021 CONFERMATO VIA FACEBOOK

GRAND CHEROKEE 2021 Il silenzio degli ultimi mesi non vi tragga in inganno, proprio come vi avevamo anticipato è in arrivo una nuova Jeep Grand Cherokee nel 2020. Se ancora manca l'ufficialità del lancio, la fonte è autorevole e le sue parole inequivocabili. La conferma arriva infatti per bocca di Ralph Gilles, capo del design FCA, che dalla pagina Facebook ufficiale del Gruppo ha parlato in diretta nel video che vedete (ora in differita) qui sotto.

PAROLA DI GILLES La conferma è arrivata durante la sessione di domande e risposte del pubblico nel Facebook Live di FCA North America: a Gilles è stato chiesto di quale design fosse più orgoglioso durante il suo periodo alla FCA e dopo aver citato i modelli più remunerativi per l'azienda - il Dodge Ram e la Jeep Grand Cherokee - ha aggiunto: “Adoro il Grand Cherokee, è sopravvissuto così magnificamente. Continua a funzionare e stiamo per sostituirlo entro la fine dell'anno''. Più chiaro di così...

MOTORI E VERSIONI Come detto dallo stesso Gilles nell'intervista, FCA prevede di mostrare il veicolo di prossima generazione prima della fine del 2020. Ma come sarà fatto il nuovo modello? In base alle anticipazioni che avevamo raccolto in precedenza, tutto indica che sarà allestito sulla base della piattaforma Giorgio, la stessa delle Alfa Romeo Giulia e Stelvio. Il Grand Cherokee dovrebbe essere più grande del modello attuale e si dà per scontato che in gamma ci saranno anche motori mild hybrid a 48 volt. La prima ad arrivare sarà la versione a 5 posti, ma come mostrato dalle nostre foto spia, nel 2021 dovrebbe arrivare anche una Grand Cherokee a 7 posti e passo lungo. Per le plug-in hybrid, l'attesa sarà più lunga.