DOPO L'OFFROAD, LA PROVA CONSUMI Rinuncia a una ventina di litri di bagagliaio per percorrere fino a 50 km... a motore spento, promettendo consumi ed emissioni ridotte all'osso: è la nuova Jeep Compass 4xe plug-in hybrid, che dopo la prova su strada e in offroad – andate a guardare il video se siete curiosi – ho messo alla prova con l'occhio del commuter, per capire quanto consuma davvero.

Lunga 4 metri e 39, la Compass 4xe ha un bagagliaio che va da 420 a 1.230 litri. Ma ciò che più la caratterizza è quello che c'è sotto: una batteria da 11,4 kWh e un motore elettrico da 60 CV e 250 Nm, che realizza la trazione integrale senza il tradizionale albero di trasmissione. Già, la trazione integrale... La versione 4xe plug-in hybrid è rimasta l'unica nella gamma Compass ad averla. Scelta obbligata per chi cerca in lei una vera Jeep e non un semplice crossover. Specie nell'allestimento Trailhawk che sto guidando, che ha gomme maggiorate, per un'altezza da terra che raggiunge i 21,3 cm, e protezioni in acciaio per il fondo. Tutte cose che non la favoriscono nella prova consumi.

Per verificare come stanno le cose, e visto che ricevo l'auto con la batteria scarica, la attacco a una colonnina pubblica di Enel X. La Compass ha un caricabatterie da 7,4 kWh e in poco più di un'ora e mezza fa il pieno di energia, assorbendo poco meno di 10,4 kWh, stando al contatore della colonnina. Mi metto in marcia e in un'ora e quaranta minuti, viaggiando tra Milano e San Giuliano Milanese, proprio come farebbe un commuter, esaurisco la batteria. Chilometri fatti, quasi 47 e la sensazione è che i 50 chilometri promessi li avrei fatti davvero, se in tangenziale non avessi superato i 70 km/h.

I CONSUMI IN AUTOSTRADA Con la batteria scarica affronto l'autostrada, dove il sistema ibrido potrebbe essere più uno svantaggio che un vantaggio. Qui, viaggiando a 130 all'ora costanti con l'aiuto del cruise control, totalizzo un consumo di 7,7 l/100 km, stando al computer di bordo. In città raggiungo gli 8,3 l/100 km, con la batteria che mi consente di percorrere il 26,5% del tragitto con l'energia recuperata durante i rallentamenti. Alla fine la media di tutto il percorso, lungo esattamente 100 km, è pari a 3,86 l/100 km, con il 59% della strada fatta a batterie e il 41% percorso consumando benzina. Una distribuzione dei ruoli che vedrebbe la bezina via via più rilevante all'aumentare del chilometraggio tra una ricarica e l'altra.

LE PRESTAZIONI Il dato misurato nel mondo reale supera i 2,2 l/100 km ottenuti in sede di omologazione seguendo il ciclo WLTP, ma si tratta comunque di numeri niente male per una Jeep 4x4 con 240 cavalli complessivi, capaci di spingerla a 200 km/h e di farle bruciare lo sprint in 7,3 secondi. Tra l'altro, anche quando l'indicatore sul quadro strumenti dice che la batteria è a zero, la 4xe non perde la capacità di incollarti al sedile: con grande soddisfazione dei guidatori dal piede pesante.

La domanda, semmai, è quanto mi siano costati quei 100 km e il conto, lo dico subito, non è facile. Il prezzo medio della benzina, rilevato su scala nazionale, è - al momento della prova - di 1,440 euro al litro, per una spesa di 5,56 euro riferita ai consumi misurati della Jeep. A questi devo sommare il costo della corrente con cui ho ricaricato le batterie e qui cominciano i problemi, perché varia parecchio in base a dove la prendo.

IL COSTO DELLA CORRENTE Secondo l'ultimo rapporto del Politecnico di Milano, la media nazionale è compresa tra 40 e 50 centesimi al kWh. Potendolo fare a casa, con un normale contratto di fornitura domestico, si spende circa la metà, ma dalle colonnine pubbliche si può spendere anche molto di più. Per la mia prova mi sono affidato alla tariffa a consumo di Enel X, pari a 40 centesimi al kWh. La spesa per la ricarica è stata di 4,15 euro e il totale per fare 100 km, 9 euro e 71 centesimi: pari a quello di un normale diesel da 7,4 l/100 km.

L'OFFERTA MIGLIORE Scegliere la tariffa giusta per usare un'auto plug-in hybrid è insomma cruciale perché il costo “carburante” sia più basso che con le auto tradizionali. Infatti la spesa per 100 km con la Compass può scendere a meno di 7,70 euro se compro la corrente con l'offerta più conveniente ora sul mercato: è quella di Duferco, che gestisce oltre 10mila punti di ricarica in Italia. La proposta è un abbonamento flat a 50 euro per 300 kWh al mese, ulteriormente scontati a 25 euro per i primi tre mesi. In base all'autonomia misurata con la Jeep l'offerta mi garantisce poco meno di 29 ricariche al mese per circa 1.350 km complessivi.

IL TRANELLO DELLA SOSTA Le ibride plug-in come la Compass 4xe mettono poi sul piatto agevolazioni fiscali, di transito e di parcheggio che variano in base alla regione e al comune in cui vi trovate, ma non manca qualche insidia. Per esempio la sosta prolungata alle colonnine. Se lasciate l'auto collegata alla colonnina oltre il termine della ricarica, Enel X aggiungerà al conto quasi 6,6 euro l'ora: per scoraggiare chi impedisce agli altri di ricaricare, è chiaro. Ma se la sosta è per cause di forza maggiore... auguri!

Il prezzo per una Jeep Compass 4xe Trailhawk parte da 47.900 euro, al netto di optional ed ecoincentivi. Per un maggiore dettaglio sui prezzi delle altre versioni e sulle relative dotazioni, potete cliccare qui per consultare la nostra guida all'acquisto.

Motore 4 cilindri, 1,3 litri benzina turbo plug-in hybrid Potenza 240 CV Velocità 200 km/h; da 0-100 km/h in 7,3” Dimensioni 4,39 x 1,87 x 1,65 m Bagagliaio da 420 a 1.230 litri Trazione integrale elettrica Cambio automatico a 6 marce Prezzo da 47.900 euro

Se non avete cliccato sul sommario per arrivare direttamente fino a qui dovreste già avere un'idea piuttosto completa di come sia la vita del commuter al volante della Jeep Compass 4xe Trailhawk. Ma se invece volete che vi racconti tutto di persona, cliccate sul video qui sotto, dove condivido con voi numeri, esperienze ed emozioni in presa diretta. Buona visione!