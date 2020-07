JEEP COMPASS PLUG-IN HYBRID: GUIDA ALL'ACQUISTO

Non c'è più soltanto la versione patinata ''First Edition'', quella prenotabile sul web già dalla scorsa primavera. Si spengono i riflettori sul modello di lancio, si accendono da venerdì 3 luglio 2020 sul prodotto vero e proprio, declinato in più di una variante. Prende ufficialmente il via la campagna di ordinazioni e vendite di nuova Jeep Compass 4xe, la prima Compass elettrificata: la sigla alfanumerica che segue nome e cognome dell'auto sta per ibrida plug-in a trazione integrale. Quattro allestimenti, prezzi a partire da 42.650 euro al netto degli incentivi. Panoramica sull'auto e sulle soluzioni finanziarie.

Ce ne siamo spesso già occupati nel passato, in ogni caso ricapitoliamo le caratteristiche primarie. Esattamente come la collega Jeep Renegade 4xe, nuova Jeep Compass 4xe combina un 4 cilindri turbo benzina da 1,3 litri con un motore elettrico situato sull’assale posteriore e alimentato da una batteria da 11,4 kWh, ricaricabile durante la marcia o mediante una presa di corrente esterna: a casa, attraverso una presa domestica, utilizzando la easyWallbox oppure l’avanzata Connected Wallbox, o da un punto di ricarica pubblica. Il 1.3 è proposto in due livelli di potenza, 130 cv e 180 cv, a cui si aggiungono i 60 cv prodotti dal motore elettrico, per un totale di 190 cv (Limited) e 240 cv (Trailhawk e S). Tre modalità di guida: Electric (ideale per la guida cittadina), Hybrid (efficienza di sistema) ed E-Save (preserva e ricarica la batteria). In Electric, l'auto percorre fino a 50 km senza mai ricorrere al motore a benzina.

Nuova Jeep Compass 4xe prevede una gamma composta da quattro allestimenti - Business, Limited, S e Trailhawk – tutti con configurazione a trazione integrale e cambio automatico a 6 marce. Di serie sin dalla configurazione base sono il nuovo display a colori TFT da 7” con informazioni specifiche relative alla guida in elettrico (livello di carica della batteria, autonomia in modalità elettrica, a combustione interna e combinata, percentuale di potenza e i livelli di carica) e lo schermo a colori del sistema Uconnect da 8,4” aggiornato con nuove funzionalità specifiche per visualizzare il flusso di potenza, lo storico di guida, programmare i tempi di ricarica, la gestione della modalità eSave e le diverse impostazioni di guida.

Un capitolo a parte per i nuovi Uconnect Services: di serie, cinque pacchetti – My Assistant, My Car, My Remote, My Navigation e My eCharge – per la connettività di bordo e da remoto avanzata grazie a una serie di servizi utili per la sicurezza e il comfort. In particolare, il nuovo pacchetto My eCharge specifico dei modelli 4xe permette di utilizzare e pagare le stazioni di ricarica pubbliche, nonché di impostare e controllare quelle private. A questi si aggiungono funzionalità specifiche per la guida elettrificata che consentono di controllare il livello di carica della batteria direttamente dalla mobile App My Uconnect, di programmare la ricarica e il climatizzatore e di visualizzare le stazioni di ricarica più vicine sulla mobile App My Uconnect e sul sistema Uconnect 8,4” NAV. Completano l’offerta Uconnect Services i pacchetti a richiesta: My Wi-fi, My Theft Assistance e My Fleet Manager, acquistabili sul portale web My Uconnect.

Sul fronte della sicurezza, Jeep Compass 4xe monta di serie fari Bi-Xenon, Forward Collision Warning, Lane Departure Warning Plus, sensori di parcheggio posteriori. Su richiesta invece sono Blind Spot Detection, telecamera posteriore per la retromarcia ParkView con griglia dinamica, Park Assist automatico, sistema Keyless go, infine Drowsy Driver Detection (rilevatore di stanchezza).

Jeep Compass 4xe costa 42.650 euro in allestimento Business, 44.500 euro in versione Limited, 47.900 euro sia in versione S, sia Trailhawk. A 43.910 euro invece la variante per le flotte Business Plus. Con finanziamento Jeep Excellence di FCA Bank con durata di 4 anni, anticipo di 6.000 euro e rate mensili di 369 euro, che il cliente inizierà a pagare da gennaio 2021. Con Jeep Miles by Leasys, la soluzione di noleggio a lungo termine ispirata al trend del “Pay per Use”, è possibile salire a bordo di una Jeep Renegade 4xe a 359 euro al mese, Iva inclusa, senza anticipo e con tutti i servizi inclusi: tassa di proprietà, copertura RCA, Assistenza Stradale, Servizio di infomobilità Leasys I-care e l'utilizzo un'App gratuita per la gestione dei servizi stessi.