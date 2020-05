PRONTI, PARTENZA, VIA! Bye bye Messico: prende il via la produzione, e con essa gli ordini, della nuova Jeep Compass prodotta nello stabilimento italiano di Melfi. La Compass made in Italy porta con sé una nutrita serie di aggiornamenti che migliorano efficienza e connettività, dice Jeep.

NUOVI MOTORI Il cambiamento più importante è l'introduzione di un nuovo motore a benzina a quattro cilindri turbo da 1,3 litri che sostituisce l'unità da 1,4 litri precedentemente disponibile. Il nuovo motore è offerto in due livelli di potenza: 130 CV e 150 CV, entrambi accreditati della medesima coppia massima di 270 Nm.

DCT E TRAZIONE ANTERIORE Entrambi dotati della sola trazione anteriore, i nuovi benzina vengono però proposti con differenti trasmissioni: manuale a 6 marce per la versione da 130 CV e automatica a doppia frizione DCT a 7 rapporti per la versione da 150 CV: questa è la prima volta che un cambio DCT viene abbinato alla trazione anteriore sulla Compass. Entrambe le versioni dispongono di filtro anti-particolato (il particolato è diventato un problema anche per i motori a benzina dopo l'introduzione dell'iniezione diretta) per rispettare le norme Euro 6D Final.

DIESEL E PLUG-IN HYBRID Lato diesel, è stato aggiornato il Multijet II da 1,6 litri da 120 CV e 320 Nm, abbinato a un cambio manuale a 6 marce, trazione anteriore e dotato di catalizzatore SCR. La trazione integrale si renderà disponibile con l'avvento delle due varianti di Jeep Compass 4Xe plug-in hybrid, da 190 CV o 240 CV ed esclusivamente 4x4, la cui elettrificazione è abbinata al propulsore a benzina di 1,3 litri.

ASSETTO RIVISTO Le nuove Jeep Compass saranno caratterizzate anche da aggiornamenti allo sterzo, ora più leggero, e all'assetto: capace di contrastare meglio rollio in curva e beccheggio in frenata a vantaggio della precisione di guida e della stabilità, ma senza effetti negativi sul comfort grazie ad ammortizzatori di tipo FSD (Frequency Selective Damping) che agiscono cioè in modo differenziato sulle compressioni lente e quelle veloci.

INFOTAINMENT Gli aggiornamenti all'infotainment (che ha schermi da 7 o 8,4'' secondo le versioni) prevedono nuovi servizi Uconnect divisi in pacchetti. Oltre ai servizi di emergenza in caso di incidente, sono di serie i pacchetti My Car, My Remote e My Navigation. My Car consente di tenere sotto controllo i parametri dell’auto. My Remote permette il controllo a distanza delle serrature e il monitoraggio degli spostamenti del veicolo. My Navigation (disponibile solo su Uconnect 8,4” NAV) fornisce informazioni su traffico, meteo e autovelox in tempo reale, la possibilità di cercare i punti d’interesse e di inviare la destinazione al navigatore dallo smartphone o dal portale web. Sono invece opzionali i pacchetti My Wi-Fi, My Theft Assistance e My Fleet Manager.

ALLESTIMENTI E COLORI Le Jeep Compass made in Melfi saranno proposte in quattro livelli di allestimento: Longitude, Night Eagle, Limited e S. Tra le opzioni figurano sei nuovi cerchi in lega e cinque nuove tinte per la carrozzeria: Ivory Tri-Coat, Colorado Red, Blue Italia, Blue Shade e Techno Green, tutte offerte in abbinamento con il tetto nero.

PREZZI E ARRIVO NELLE CONCESSIONARIE Le nuove Compass sono in arrivo a giugno nelle concessionarie, con prezzi compresi tra i 28.750 euro della Compass Longitude benzina 130 CV e i 36.500 euro della Compass S diesel. Non manca una soluzione finanziaria chiamata Jeep Excellence by FCA Bank a Triplo Zero, che prevede cioè zero anticipo, zero interessi e zero rate nel 2020. Compass 4Xe si renderanno disponibili durante l'estate 2020.