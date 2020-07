TANTE ANTICIPAZIONI Delle nuove Jeep Renegade e Compass 4xe, le versioni plug-in hybrid dei fuoristrada compatti, sappiamo già molte cose. Perché di fatto sono già in vendita e le puoi comprare online (clicca qui, ti spieghiamo come fare). Logicamente ne conosciamo i prezzi e i costi di gestione, tanto da aver fatto una guida per capire se convengano davvero oppure no rispetto alle versioni a motore tradizionale. Ma se ancora vi fosse rimasto un briciolo di curiosità nei confronti delle due fuoristrada compatte del gruppo FCA, ecco che lunedì 20 luglio, alle 11:00 in punto, trasmetteremo in diretta video la presentazione ufficiale delle due nuove Jeep elettrificate.

PRONTI PER LA DIRETTA? ''I nuovi SUV Jeep 4xe sono i modelli Renegade e Compass più performanti e divertenti da guidare di sempre e rappresentano l’impegno del brand a diventare leader anche nelle sofisticate tecnologie ecocompatibili'', si legge su YouTube come anticipazione all'evento in live streaming. Volete saperne di più? Collegatevi con noi alla diretta: basta un clic per assistere. E se aveste qualche altro dubbio, ecco la guida all'acquisto della Jeep Compass plug-in hybrid. Buona visione!