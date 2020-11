DEBUTTO IN CINA Nove millimetri in più di lunghezza e 17 mm in altezza, a sfiorare i 4,4 metri di lunghezza tondi e una statura di 1,68 m: vicina a quella di Margot Robbie, di Vladimir Putin e della prossima First Lady Jill Biden. Cresce un poco la nuova Jeep Compass 2021, appena presentata ufficialmente al Salone Internazionale dell'Auto di Guangzhou, in Cina. Piccoli ritocchi ai fascioni e un frontale più aggressivo la distinguono dal modello attuale, ma la cosa che più balza all'occhio è il restyling degli interni, come potete vedere nella fotogallery in fondo all'articolo.

TUTTI NUOVI GLI INTERNI La plancia della nuova Compass 2021 si presenta ora con rivestimenti che abbandonano la sobria sportività dell'edizione precedente, alla ricerca di maggiore modernità e di un effetto più marcatamente premium. Un effetto sottolineato da linee più sofisticate e da una strumentazione tutta digitale al passo coi tempi. Ora il colpo d'occhio cade sul display da 10,1 pollici del quadro strumenti e sul touch screen da ben 10,3 pollici dell'infotainment a centro plancia: dimensioni extra large presumibilmente previste solo sulle versioni top come la Trailhawk (foto sopra), mentre gli allestimenti di livello inferiore avranno probabilmente equipaggiamenti semplificati.

UN NUOVO MOTORE La presentazione in Cina potrebbe far pensare che le Compass nelle foto siano esclusive per il mercato locale, ma il fatto che i modelli di Jeep Compass della precedente generazione fossero sostanzialmente omolighi nei vari Paesi di commercializzazione fa pensare che le modifiche introdotte ora verranno proposte anche per il mercato italiano. Tra le novità, c'è anche il motore turbo da 1,3 litri portato a 177 cavalli, parente di quello che, nelle declinazioni da 130 e 150 CV, avevamo già visto impiegato sulle Compass 2020 made in Melfi. E non c'è da dubitare sulla conferma in gamma della Compass 4xe plug-in hybrid (qui la prova in video). L'arrivo in Italia, va sottolineato, non è ancora stato ufficializzato e quindi è presto per parlare di prezzi: torneremo in argomento appena avremo conferme da parte della Casa.