ULTIMI COLLAUDI PRIMA DEL LANCIO Dopo le ultime news sulla nuova Jeep Compass Trailhawk e quelle sul modello dedicato al mercato cinese, arrivano dal gelo della Svezia altre novità riguardo il SUV compatto a stelle e strisce. Questa volta i nostri fotografi hanno pizzicato i prototipi delle Compass ancora camuffati e fermi durante una pausa dei collaudi sulla neve. Arrivato nel 2017, per questo modello è giunta l’ora del facelift di metà carriera e gli scatti ci danno una bella anteprima di ciò che Jeep ha in serbo per il suo SUV di medie dimensioni.

MIMETIZZATO… A METÀ Il rivestimento mimetico è ancora abbastanza ampio, ma lascia libera la parte bassa della carrozzeria. Per questo motivo possiamo vedere bene quello che sarà il nuovo stile del paraurti anteriore, più muscoloso di quello attuale. Novità anche per i fanali anteriori e posteriori che saranno aggiornati grazie a un profilo differente e più attuale.

COME CAMBIANO GLI INTERNI Quello che prima non si era visto, ma adesso è stato smascherato, è l’abitacolo. Poiché uno dei collaudatori ha lasciato scoperto il cruscotto prima di andarsi a bere un thè caldo, siamo riusciti a immortalare gli interni aggiornati grazie a un quadro strumenti completamente digitale e uno touchscreen in stile tablet, montato a sbalzo, sulla parte alta della plancia per gestire il sistema multimediale Uconnect, che dalle immagini sembra avere una diagonale di almeno 10,25”. Questa è la novità più grossa a bordo della Compass e siamo sicuri che la vedremo anche su altri modelli futuri della Casa americana. Ma rumors danno per certo l’arrivo di nuovi materiali nei rivestimenti, per una qualità complessiva più elevata rispetto al modello attuale.

MOTORIZZAZIONI PER TUTTI I GUSTI La gamma motori si baserà sostanzialmente su quella attuale, suddivisa fra benzina, diesel e plug-in hybrid nella variante 4xe come la Renegade. Ma la domanda è se Jeep ha in programma di inserire nella gamma il suo motore turbo-benzina 3 cilindri 999 cc, come già accade con la sorellina Renegade e la più borghese Fiat 500X. Potenza (120 CV) e coppia (190 Nm) potrebbero fornire le prestazioni sufficienti, ma in un’ottica di downsizing oggi molto attuale sul mercato. Non ci rimane che sintonizzarci sulla lunghezza d’onda di “Radio FCA”, poiché non dovremmo aspettare troppo a lungo per avere un quadro più completo ed esaustivo, visto che Jeep prevede di introdurre sul mercato il suo inedito SUV compatto nel 2021.