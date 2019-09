Autore:

Alessandro Perelli

LA VIA DI MEZZO Lunga 4.395 mm, larga 1.795 mm e alta 1.540 mm, la nuova Mazda CX-30 2019 è la perfetta via di mezzo tra i SUV Mazda CX-3 e CX-5. Confezionata con grande cura, offre ambienti degni del salotto buono e un'abitabilità di tutto rispetto, con una capacità di carico che va da 430 a 1.406 litri. Nel video che pubblichiamo vi raccontiamo come si comporta con il motore più innovativo, quello Skyactiv-X a benzina che, all'occorrenza, sfrutta alcuni principi di funzionamento dei motori diesel per tagliare consumi ed emissioni senza penalizzare le prestazioni.

LA PROVA SU STRADA Forte di 180 CV a 6.000 giri e 224 Nm a 3.000 giri, il motore della nuova Mazda CX-30 Skyactiv-X privilegia regolarità e allungo rispetto a ripresa e tiro ai bassi regimi: in questo la schiena dei moderni turbodiesel rimane ben più vigorosa. Nondimeno, tirando un po' le marce, la vérve non manca e si traduce in una velocità massima di 204 km/h e in un tempo di 8,5 secondi nello 0-100 km/h: più che rispettabile. Il tutto accompagnato da una rmorosità molto contenuta.

I CONSUMI REALI Si direbbe mantenuta anche la promessa di contenere i consumi (e quindi di emissioni), visto che nel nostro test, adottando un'andatura per cosìdire "normale" su tracciati misti, il computer di bordo della nostra Mazda CX-30 Skyactiv-X ha calcolato una media di 15,6 km/litro (6,4 l/100 km): un dato non lontano dai 16,9 km/litro (5,9 l/100 km) ottenuti secondo il ciclo di omologazione WLTP.

QUANTO COSTA Disponibile a ottobre negli allestimenti Executive, Exceed ed Exclusive, la nuova Mazda CX-30 Skyactiv-X ha prezzi che vanno da 29.350 euro a 33.950 euro, passando per i 31.400 euro della versione intermedia. Il tutto al netto di accessori come la trazione integrale i-Active AWD, che aggiunge 2.200 euro al prezzo di listino, o il cambio automatico a sei rapporti Skyactiv-Drive da 2.000 euro. Clicca qui per leggere la prova completa della Mazda CX-30 Skyactiv-X, mentre il video della prova su strada delle versioni diesel e ibrida a benzina si trova a questo link.