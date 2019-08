Autore:

Lorenzo Centenari

AUTUNNO UGUALE SUV L'estate è agli sgoccioli, all'orizzonte già temperature ben più basse. L'autunno, tuttavia, sarà per il mercato Suv & crossover una stagione calda. Le novità in arrivo non mancano, ce n'è per tutti i gusti e per tutte le tasche. Dominano la scena le proposte dall'Estremo Oriente, ma non mancano le alternative "made in Europe". Abbiamo individuato 6 modelli in uscita entro fine 2019. E parliamo di sbarco in concessionaria, non di premiere statica. Di ciascuno, ecco un breve identikit. Per orientarsi tra marche, modelli, motorizzazioni e dotazioni, e presentarsi al venditore preparati sulla materia. Sotto col primo.

MAZDA CX-30 Il terzo Suv della gamma di Hiroshima è anche quello dalle misure più interessanti, almeno per il pubblico italiano. CX-30 è un crossover di 4 metri e 40 di lunghezza dallo stile sexy e la gamma motori moderna. Su tutti, lo Skyactiv X 2 litri Hybrid, un benzina che fa il verso al diesel, e che si avvale della tecnologia mild-hybrid 48 Volt, buona per limitare i consumi e accedere a qualche beneficio di possesso e circolazione. Ordini aperti, consegne da ottobre. Prezzi a partire da 24.750 euro.

KIA XCEED La saga Ceed prosegue in chiave sport utility, con la certezza che dopo berlina e shooting brake (Proceed) anche XCeed saprà conquistare automobilisti giovani e non. Il design seduce, l'equipaggiamento di serie anche: stesse identiche misure dell'avversaria Mazda (4 metri e 39), interni all'insegna della pulizia stilistica, pochi tasti e un grande display centrale a sbalzo da 10,25 pollici. Motori diesel 4 cilindri e benzina 3 o 4 cilindri. In attesa (2020) di XCeed mild-hybrid. Vendite da ottobre, listino a partire da 24.000 euro.

SKODA KAMIQ Anche il marchio ceco cala il tris, e dopo Kodiaq e Karoq, ecco il più piccino della compagnia. Kamiq misura appena 4 metri e 15, il family feeling Skoda ricorda molto i tratti Scala. Ultracompatta, ma spaziosa: interasse di 2,65 metri, 400 litri di capacità di carico. Oltre a motori diesel e benzina, non manca la soluzione del metano. Per la cugina di lingua slava di Volkswagen T-Cross e Seat Arona, commercializzazione ad ottobre e prezzi a partire da 18.000 euro.

AUDI A1 CITYCARVER Ordini a partire da settembre e consegne entro la fine del 2019, per la prima edizione di A1 alta da terra (+4 cm rispetto ad A1 Sportback). Carrozzeria simil-crossover (4 metri e 05), ma anche trazione integrale Audi Quattro, protezioni sottoscocca e rivestimenti specifici per paraurti e minigonne: A1 Citycarver non teme l'offroad. Interni come sempre curati nei minimi dettagli, Virtual Cockpit incluso, motorizzazioni inzialmente solo a benzina 3 cilindri. Cannibalizzerà Audi A1 a guida standard?

MERCEDES GLB Ecco un altro sport utility premium che appartiene alla categoria dei Suv compatti, ma solo per questione di immagine. Mercedes GLB (trazione 4MATIC di serie) misura 4 metri e 63 e soprattutto è in grado di caricare a bordo fino a 7 persone. Il design esterno ricorda la patriarca Classe G, quello interno i più recenti modelli della Stella, non fosse altro per la comparsa dell'interfaccia vocale e digitale MBUX (Hey, Mercedes!). Consegne entro fine 2019, si parte dai 37.700 euro di GLB 200.

OPEL GRANDLAND X HYBRID4 Chiudiamo la nostra rassegna con un'auto che di nuovo non ha l'aspetto fisico, bensì il suo cuore. Dietro la sigla Hybrid4 si cela infatti la tecnologia plug-in hybrid, per la prima volta associata ad un modello Opel. In collaborazione coi due motori elettrici ausiliari, uno per asse (trazione integrale e-AWD), il 1.6 benzina sviluppa fino a 300 cv. Autonomia a zero emissioni di 50 km. In vendita entro fine 2019, Grandland X PHEV costerà attorno ai 45.000 euro.