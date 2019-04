Autore:

Lorenzo Centenari

SUV COMPACT STAT VIRTUS Questione di punti di vista. Per un mercato auto che piagnucola, c'è pur sempre una categoria che la parola "crisi" non sa manco pronunciarla. Da quando esistono, i Suv compatti hanno conosciuto solo crescita e prosperità. E se il settore degli sport utility tout-court vale oggi un terzo delle vendite, non è azzardato sostenere come almeno un quinto del mercato sia assorbito dai crossover di segmento B, quelli per intenderci di dimensioni appena superiori ai 4 metri, e in larghissima parte a trazione anteriore. Per boschi e mulattiere ci andrai tu, il B-Suv è "metrosexual" per natura, a neve, fango e piste da sci preferisce asfalto, rotatorie e boutique di moda.

QUELLA SPORCA DOZZINA L'offerta aumenta di mese in mese, orientarsi nella giungla (cittadina) degli sport utility compatti è ormai un esercizio che richiede impegno. In realtà, ogni membro della squadra ha il proprio punto forte: a seconda delle esigenze, il modello ad hoc esiste per davvero. Allo stesso tempo, qualsiasi mini-Suv sarà inadatto a un certo genere di impiego. Abbiamo chiamato a raccolta 12 B-Suv tra i più richiesti nella fascia attorno ai 20.000 euro di listino. Di ognuno, sotto trovate pregi e difetti, oltre a un identikit di massima. 12 esemplari in rigoroso ordine alfabetico. Più il numero jolly... Buona navigazione.

1. CITROEN C3 AIRCROSS

LUNGHEZZA 416 cm

BAGAGLIAIO 410 litri

PREZZO da 16.000 euro (1.2 PureTech Live)

PRO Il Grip Control e le protezioni specifiche aiutano la guida in offroad

CONTRO Strumentazione quasi esclusivamente virtuale, mancano pratiche rotelle

2. FIAT 500X

LUNGHEZZA 426 cm

BAGAGLIAIO 350 litri

PREZZO da 19.750 euro (1.6 Urban)

PRO Ampia scelta motori e allestimenti "fuoristradistici" (Cross)

CONTRO Capacità di carico inferiore alla media, qualità di alcuni materiali

3. FORD ECOSPORT

LUNGHEZZA 410 cm

BAGAGLIAIO 356 litri

PREZZO da 19.100 euro (1.0 EcoBoost Plus)

PRO Motore benzina brillante, agilità grazie alle dimensioni compatte

CONTRO Cambio automatico solo su 1.0 EcoBoost 125 cv, portellone scomodo

4. HYUNDAI KONA

LUNGHEZZA 417 cm

BAGAGLIAIO 361 litri

PREZZO da 18.900 euro (1.0 T-GDi Classic)

PRO Equipaggiamento sicurezza completo, piacere di guida

CONTRO Assenza di motorizzazioni di potenza inferiore ai 100 cv e meno "energivore"

5. KIA STONIC

LUNGHEZZA 414 cm

BAGAGLIAIO 352 litri

PREZZO da 16.750 euro (1.4 Urban)

PRO Maneggevolezza, 7 anni di garanzia, versioni a GPL

CONTRO Qualità degli assemblaggi non sempre al top

6. MAZDA CX-3

LUNGHEZZA 428 cm

BAGAGLIAIO 350 litri

PREZZO da 21.470 euro (2.0 Evolve 2WD)

PRO Stile e qualità da auto premium, precisione di guida

CONTRO Mancano motorizzazioni inferiori agli 1,8 litri

7. NISSAN JUKE

LUNGHEZZA 414 cm

BAGAGLIAIO 354 litri

PREZZO da 19.660 euro (1.5 dCi Visia)

PRO Design personale, piacere di guida, versioni a GPL

CONTRO Abitabilità e accesso posteriori scarsi

8. OPEL CROSSLAND X

LUNGHEZZA 421 cm

BAGAGLIAIO 410 litri

PREZZO da 17.400 euro (Crossland X 1.2)

PRO Capacità di carico, equipaggiamento di serie, potenze per tutti i gusti

CONTRO Visibilità posteriore, cambio automatico

9. PEUGEOT 2008

LUNGHEZZA 416 cm

BAGAGLIAIO 360 litri

PREZZO da 18.150 euro (1.2 PureTech Active)

PRO Spazio e tecnologia di bordo, motori brillanti e parchi nei consumi

CONTRO Visibilità posteriore, volante sportivo ma ad alcuni scomodo

10. RENAULT CAPTUR

LUNGHEZZA 412 cm

BAGAGLIAIO 377 litri

PREZZO da 16.550 euro (0.9 TCe Life)

PRO Capacità di carico grazie a divano scorrevole, ampie personalizzazioni

CONTRO Abitabilità posteriore, visibilità nelle svolte strette

11. SEAT ARONA

LUNGHEZZA 414 cm

BAGAGLIAIO 400 litri

PREZZO da 17.300 euro (1.0 EcoTSI Reference)

PRO Volume di carico, qualità dinamiche, versione a metano

CONTRO Dettagli interni dall'aspetto leggermente economico

12. SUZUKI S-CROSS

LUNGHEZZA 430 cm

BAGAGLIAIO 430 litri

PREZZO da 18.990 euro (1.0 Boosterjet Easy 2WD)

PRO Capienza vano bagagli, proprietà in offroad grazie alla trazione integrale

CONTRO Scarsa indole sportiva, visibilità posteriore

BONUS TRACK. VOLKSWAGEN T-CROSS

LUNGHEZZA 411 cm

BAGAGLIAIO 385 litri

PREZZO da 19.000 euro (1.0 TSI Urban)

PRO Abitabilità e capacità di carico, elettronica, piacere di guida

CONTRO Prezzo superiore alla media