Autore:

Matteo Gallucci

ATTESA (IN)FINITA Complice la moda SUV e il design particolarmente indovinato delle ultime Mazda, l’attesa di provare la nuova Mazda CX-30 è davvero salita alle stelle. È stata presentata durante l’ultimo Salone di Ginevra e si era mostrato al pubblico italiano in occasione del Salone Parco Valentino di Torino così da poterla toccare con mano senza, però, poter accendere il motore e guidarla. Un’attesa che termina oggi, quando potrò provare in anteprima il nuovo SUV Mazda nei dintorni di Francoforte.

DIMENSIONI FURBE Prima di raccontarvi come va su strada, facciamo un piccolo passo indietro perché il segmento d’appartenenza è di quelli importanti e più richiesti dal pubblico. La nuova CX-30 va a colmare un buco a listino Mazda inserendosi tra la crossover compatta CX-3 e il più grande SUV CX-5. Le sue misure sono di 4.395 mm di lunghezza, 1.795 mm di larghezza, 1.540 di altezza e 2.655 di passo. Una taglia che la mantiene ancora nella cerchia dei SUV compatti… quella più in crescita nel mercato. A livello di design con la CX-30 abbiamo un ulteriore conferma della bontà del Kodo Design di Mazda: proporzioni armoniche da SUV compatto ultima moda e fari posteriori a sviluppo orizzontale con motivo circolare a Led. Parafanghi robusti, frontale pulito, elegante, movimentato e una grande calandra che stupisce con un effetto tridimensionale. Linea di cintura alta ma tetto che scende al posteriore quasi da coupé, con i fascioni in plastica per i passaruota che ci ricordano il mondo dell’off-road. La CX-30 si fa notare eccome, e quel colore Soul Red Crystal non smette più di stupire creando dinamismo anche con la vettura ferma in showroom.

SALOTTO BUONO All’interno di Mazda CX-30 troviamo un arredamento molto equilibrato; perfetto mix tra eleganza e sportività. Come per nuova Mazda 3 la rivoluzione più grande è stata fatta nell’abitacolo dove ora abbiamo una maniacale cura per il dettaglio ed assemblaggio. La scelta dei materiali per plancia e selleria è di qualità superiore e crea un ambiente raffinato. Il posto di guida è comodo, raccolto e crea davvero quel “tutt’uno” ricercato dalla filosofia di Mazda mentre lascia molto spazio e agio per tutti i passeggeri. Il cockpit è simmetrico e ben centrato sul conducente, con tutti e tre gli strumenti nel quadro e il display centrale correttamente angolati verso il posto di guida.

TRE MOTORI Le motorizzazioni disponibili per CX-30 sono tre: un benzina, un benzina/ibrido e un Diesel. L’entry level è rappresentato dal 2.0 litri benzina Skyactiv-G Mazda M hybrid da 122 CV, lato gasolio abbiamo il 1.8 litri Skyactiv-D da 116 CV e l’innovativo benzina, che funziona come un Diesel, il 2.0 litri Skyactiv-X M hybrid da 180 CV. Quest’ultimo è dotato della nuova tecnologia esclusiva Mazda Spark Plug Controlled Compression Ignition, che combina il funzionamento di un motore a benzina con l’accensione a compressione di un diesel, con grandi miglioramenti in termini di efficienza. Altre specifiche della versione più potente dei benzina sono una coppia di 224 Nm, i 100 km con 4,6 litri di benzina e l'accelerazione da 0 a 100 km/h in 8,5 secondi. Entrambe le unità benzina Skyactiv-X e Skyactiv-G, dotate di tecnologia Mazda M Hybrid, sono dunque omologate come veicoli ibridi, con tutti i vantaggi che ne conseguono.

SICUREZZA E AIUTI ALLA GUIDA Per quanto riguarda gli equipaggiamenti, tutti e quattro gli allestimenti disponibili presentano di serie molti sistemi di assistenza alla guida. Come la frenata automatica con riconoscimento di pedoni e biciclette, il sistema di mantenimento della carreggiata, i fari anteriori full LED con controllo automatico degli abbaglianti, il sistema di monitoraggio posteriore del veicolo in uscita dal parcheggio con frenata automatica in caso di emergenza, il riconoscimento della stanchezza del guidatore, l’head-up display, che proietta sul parabrezza le principali informazioni di guida e il Cruise Control Adattivo.

TUTTI GLI ALLESTIMENTI Gli allestimenti previsti per CX-30 sono quattro. Si parte con Evolve: cerchi in lega da 16”, climatizzatore automatico bi-zona, sensori di parcheggio posteriori e sistema di infotainment con integrazione per Apple Carplay e Android Auto, navigatore e impianto audio Mazda con 8 altoparlanti. Di serie anche il sistema di controllo dinamico dell’auto G-Vectoring Plus. Si passa poi a Executive che aggiunge i cerchi in lega da 18”, i fari anteriori a matrice LED, vetri posteriori scuri, sensori di parcheggio anche anteriori, la Smart Key e il portellone ad apertura elettrica. Exceed comprende i sistemi di assistenza alla guida i-Activsense e si arricchisce del nuovo sistema di monitoraggio del guidatore per controllare il suo stato fisico. La versione Exclusive rappresenta il top di gamma della CX-30 e alla Exceed aggiunge rivestimenti in pelle nera e l'impianto audio Bose da 12 altoparlanti. Tutte le motorizzazioni possono essere acquistate con il cambio automatico Skyactiv-Drive a 6 rapporti per un sovrapprezzo di 2.000 Euro e con la trazione integrale i-Activ AWD (2.200 Euro).

PREZZI E USCITA Le prime Mazda CX-30 verranno consegnate in Italia a partire da metà settembre con i motori Skyactiv-G e Skyacvtiv-D mentre bisognerà aspettare ottobre per il motore Skyactiv-X. Per tutti i clienti che la ordineranno prima di settembre ci sarà in omaggio il Celebration Pack, che comprende un pacchetto di manutenzione che include i primi cinque tagliandi, e un programma di servizi integrati che estende la copertura per guasti e imprevisti fino a 5 anni o 200mila km. Il listino di Mazda CX-30 parte da 24.750 euro dell'allestimento Evolve, sale a 26.150 euro con l’allestimento Executive e passa a 28.200 euro per l’Exceed, arrivando fino ai 30.050 euro dell’Exclusive.

ATTENZIONE Le prove della Mazda CX-30 avranno luogo nelle prossime ore: tornate a trovarci su questa stessa pagina per scoprire come vanno le varie motorizzazioni diesel e benzina. Appuntamento al resoconto del nostro test su strada.