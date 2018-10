APRITI CIELO Stessa formula, nuove date. Scatterà agli albori dell'estate il salone dell'auto di Torino Parco Valentino 2019, spostato - confidando nel bel tempo - un po' più in là nel calendario per la sua quinta edizione, in scena dal 19 al 23 giugno prossimo.

PEZZI DA NOVANTA Stamattina è stato presentato anche il programma ufficiale, che per la maggior parte ripropone la formula di successo (oltre 700.000 visitatori nel 2018) degli anni scorsi per quello che è, di fatto, il primo salone en plein air. L'ingresso per il pubblico rimane gratuito, l'orario degli stand è prolungato fino alle 24 e le danze si aprono nella giornata del mercoledì, quella della Supercar Night Parade: una parata supercar, concept, classiche e perfino auto a guida autonoma che attraverserà le vie e le piazze di Torino, concedendosi quest'anno una passerella anche sulle colline che circondano la città.

LE SPORTIVE A chiudere la cinque-giorni motoristica (domenica 23 giugno) ci sarà invece, come di consueto, il Gran Premio Parco Valentino, con protagoniste vetture di alcuni dei marchi più prestigiosi. In attesa di conoscere la lista dei partecipanti, ecco tutti gli orari e gli appuntamenti giorno per giorno del Parco Valentino 2019:

MERCOLEDI’ 19 GIUGNO 2019

h 9.30 Taglio del nastro e inaugurazione di Parco Valentino 2019 (riservato stampa)

h 9.45 Giro di benvenuto delle istituzioni tra gli stand delle Case automobilistiche presenti a Parco Valentino Salone Auto Torino

h 14.00 Apertura ufficiale al pubblico di Parco Valentino 2019

h 15.00 Car Design Award 2019, riconoscimento internazionale di Auto&Design

h 18.00 Cerimonia di premiazione dei grandi collezionisti europei da parte dei designer e dei rappresentanti dell’industria automobilistica

h 19.30 Partenza della President Parade, sfilata tra le strade della città di Torino, riservata a presidenti e amministratori delegati delle Case automobilistiche

h 19.40 Parata di giornalisti partecipanti alla Supercar Night Parade

h 19.50 Parata di hypercar, prototipi, concept car e motorsport partecipanti alla Supercar Night Parade

h 20.00 Supercar Night Parade collezionisti privati

GIOVEDI’ 20 GIUGNO 2019

h 10-24 Apertura al pubblico di Parco Valentino 2019, ingresso gratuito

VENERDI’ 21 GIUGNO 2019

h 10-24 Apertura al pubblico di Parco Valentino 2019, ingresso gratuito

SABATO 22 GIUGNO 2019

h 10-24 Apertura al pubblico di Parco Valentino 2019, ingresso gratuito

Meeting e raduni di club e collezionisti nelle principali piazze di Torino

Partenza delle sfilate nel circuito cittadino di club e collezionisti.

DOMENICA 23 GIUGNO 2019

h 10-24 Apertura al pubblico di Parco Valentino 2019

h 10.00 Partenza del Gran Premio Parco Valentino da piazza Castello e da piazza San Carlo. Le auto dei collezionisti provenienti da tutto il mondo sfileranno per le vie del centro di Torino, per passare da Superga e sulla collina torinese, prima di arrivare a destinazione, alla Reggia di Venaria.

h 24.00 Chiusura ufficiale della 5ª edizione di Parco Valentino 2019