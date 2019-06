Autore:

Andrea Brambilla

TRIBUTO Suzuki Vitara Katana è un interessante prototipo presentato dalla Casa giapponese in occasione del Parco Valentino 2019; un modello nato per rendere omaggio al ritorno nel mondo delle due ruote proprio della supersportiva Katana. Questa versione speciale è basata su un esemplare 1.4 Boosterjet 4x4 AllGrip in colorazione Grigio Londra con tetto nero. Guardala anche in video.

CARATTERISTICHE Il frontale è stato reso più aggressivo con inserti sulla griglia frontale e con delle cornici dedicate per le luci diurne DRL, tutto di colore nero. Ad impreziosire ulteriormente il design esterno troviamo dettagli rossi sulla modanatura frontale inferiore, sul cofano e nella zona posteriore. Le protezioni laterali in stile off-road e lo spoiler posteriore sono invece in tinta con il tetto essendo neri.

DNA 4X4 Immancabile la trazione 4x4 ALLGRIP Select, nata dall’esperienza di Suzuki nel mondo offroad. Un sistema totalmente automatico che lascia al pilota solo l’incombenza di selezionare, tramite l’apposito manettino, una modalità tra Auto, Sport, Snow e Lock a seconda del tipo di fondo da affrontare. Ogni funzione sfrutta logiche diverse adattando la macchina a secondo delle esigenze del pilota. Un modello che fa dei dettagli il suo punto di forza, e che speriamo presto di vedere nei concessionari.