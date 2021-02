DOPO UN DECENNIO SI CAMBIA La notizia era già nell'aria da tempo: la Nissan GT-R è rimasta praticamente invariata per oltre 10 anni (qui l'ultima versione uscita, la GT-R Nismo) e pare che sia arrivato il momento, anche per l'iconica Godzilla, di adeguarsi ai tempi che corrono. Una nuova versione, che sarebbe in cantiere, sembra sia pronta a fare un passo in direzione dell'elettrificazione...

NORMATIVE STRINGENTI La colpa, per così dire, sarebbe di regole sempre più severe sul fronte delle emissioni: in Giappone, con gli standard CAFE, Corporate Average Fuel Economy – oltre a quelli sul rumore – già da quest'anno la GT-R sarebbe penalizzata e per correre ai ripari non resterebbe che intervenire sul suo V6 biturbo da 3,8 litri. Come? Con una configurazione ibrida, naturalmente.

GT-R MILD HYBRID La soluzione per il propulsore della supercar Nissan sarebbe nelle mani di un sistema ibrido da 48 volt con un generatore di avviamento integrato e una piccola batteria agli ioni di litio. Nessuna rivoluzione, quindi, ma il sistema a 48 volt le permetterebbe di abbassare un po' i consumi senza alzare troppo il peso, accontentando tutti. Sebbene non siano stati divulgati dati sulla potenza del nuovo sistema ibrido, ci si aspetta che la nuova GT-R – in codice R36 – sia più potente della attuale, che arriva a quota 600 CV e 652 Nm di coppia. Mild hybrid, ma senza trascendere le origini, insomma. La nuova versione sarà presentata entro la fine del 2022, col debutto in strada previsto per il 2024.

IBRIDA, MA PRIMA... Non è ancora il momento di abbandonarsi alla tristezza, però: pare infatti che la GT-R come la conosciamo (qui il video della sfida in pista contro Toyota GR Yaris) saluterà gli appassionati con una Final Edition. Si tratterebbe di una versione modificata, derivata dalla GT3 col V6 biturbo da 3,8 litri capace di 710 CV. Pare che la super GT-R arriverà nel 2022 in serie limitata a 20 esemplari, con un prezzo di oltre 300.000 euro. Forse meglio ripiegare sulla prossima mild hybrid...