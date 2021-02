LA SFIDA DEL SECOLO Questa poi... Senza volervi svelare nulla sul risultato, i colleghi inglesi di Autocar hanno organizzato una sfida che definire epica è poco. Soprattutto per il risultato. Toyota GR Yaris vs Nissan GT-R ''Godzilla'' a confronto in pista. Niente drag race, questa volta, ma il verdetto su chi vince nel tempo sul giro secco. Un consiglio? Risparmiatevi i pronostici e guardate il video della prova qui sotto...

DAVIDE La Toyota GR Yaris (qui la nostra prova) è una sorta di instant classic: una compatta da circa 40.000 euro realizzata per omologare un'auto da rally che non correrà mai, ma che prodotta in tiratura limitata si è rivelata formidabile e ha generato un hype pazzesco. Trazione integrale realizzata su misura, un tre cilindri da 1,6 litri di cilindrata capace di 260 cavalli e 360 Nm per un peso di 1.280 kg, la piccola giapponese deve vedersela con la più ''grande'' giapponese degli ultimi 13 anni.

GODZILLA Lanciata nel 2008, la Nissan GT-R è un vero mostro sacro delle supercar: anche lei dotata di una sofisticatissima trazione integrale, era stata progettata per battere sua maestà la Porsche 911 Turbo ed era rapidamente riuscita nell'intento, costruendosi una reputazione formidabile. La versione Nismo, scelta come avversaria per la Yaris, è il top di gamma: costa 210.000 euro e mette sul piatto un V6 biturbo da 3,8 litri e 600 CV, sprigionati grazie a due turbo presi in prestito dalla versione GT3, per un peso di 400 kg superiore a quello della Yaris. Le condizioni della sfida sono pioggia, freddo intenso e pure un po' di nebbia, per non farsi mancare nulla. Quale delle due sarà favorita?