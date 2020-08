TURN OVER Per l'edizione odierna di Nissan GT-R sembra sia arrivato ormai il momento del pensionamento. D'altra parte, è sul mercato dal 2008 (nel 2016 l'unico vero aggiornamento). Tranquilli, GT-R avrà un'erede, un'auto ancora più frizzante e tecnologica. Cosa si sa della futura generazione della storica supersportiva Nissan? Poche le news ufficiali, molte le indiscrezioni...

LA GT-R CHE SARÀ Stando ai rumors, nuova GT-R sarà pronta solo nel 2023: si parla di un sistema ibrido basato essenzialmente sul principio di recupero dell'energia in frenata, ma sono informazioni ancora in via preliminare: in realtà, del nuovo motore si sa ancora poco, se sarà un'evoluzione del 3,8 litri V6 biturbo, oppure un'unità completamente nuova. Una qualche forma di elettrificazione, visto il trend, sembra comunque assai probabile. Da anteriore a posteriore centrale? Perché no, guarda nuova Corvette...

DICE ANCORA LA SUA Sarà pure arrivata al capolinea ma, nonostante siano oltre 10 anni che non subisce interventi significativi, Nissan GT-R continua ad essere competitiva ancora oggi. La è sempre stata sul fronte del prezzo - parte da circa 107.000 euro - dove sbaraglia la concorrenza, la è sempre stata pure in termini di prestazioni, materia nella quale ha ancora molto da dire. Basti vedere come se l'è cavata in drag race contro auto del calibro di Porsche 911 Carrera 4S e Audi R8 Performance...