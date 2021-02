COUNTDOWN Ancora un po' di pazienza e anche la terza discendenza della famiglia reale dei SUV compatti si mostrerà alla folla. Appuntamento con nuova Nissan Qashqai fissato per giovedì 18 febbraio 2021, alle 11.00 ora italiana: il formato (sempre più gettonato) della digital world premiere (sotto data vi daremo i riferimenti precisi) permetterà a chiunque di partecipare alla cerimonia, sebbene in chiave virtuale. Nel frattempo, un video teaser scalda l'atmosfera (vedi gallery).

PILLOLE DI SUV Dell'attesissima Qashqai 2021, già in parte conosciamo sia la silhouette esterna, grazie a foto spia pubblicate ad arte dalla Casa stessa, sia alcuni dettagli degli interni, tra i quali quadro strumenti digitale e display centrale di navigazione, completi di nuovi servizi per la connettività. Sia, infine, i propulsori: per la prima volta, il SUV compatto per definizione si dà all'ibrido. E già che c'è, adotta ben due soluzioni differenti (qui il nostro approfondimento sui motori di nuova Qashqai). Cioè un mild hybrid che utilizza come piattaforma il 1.3 turbo benzina, ma soprattutto un inedito schema full hybrid ribattezzato e-Power, all'interno del quale il 1.5 a benzina funge solo da generatore di energia per il motore elettrico, l'unità propulsiva vera e propria. Non resta ora che attendere il giorno fatidico, e mettere insieme tutte le tessere del puzzle.