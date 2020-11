ATTO TERZO Quasi ci siamo. Pioniere dal 2007 del segmento degli urban crossover, Nissan Qashqai terza edizione è quasi pronto al gran debutto. I prototipi della best-seller di categoria stanno completando in questi giorni gli ultimi test e collaudi di rito: l’arrivo nelle concessionarie del nostro Paese è fissato per la primavera del 2021. Alla base del nuovo SUV compatto c’è la piattaforma CMF-C dell’Alleanza Nissan-Renault-Mitsubishi. Fedele ai principi che hanno plasmato il successo delle precedenti generazioni, Qashqai 2021 si distinguerà - sostiene Nissan- per un design elegante, una dotazione tecnologica completa, inoltre per motori avanzati ed efficienti. Uno sforzo di progettazione che punta a fissare nuovi standard di riferimento nel segmento più ambito dal mercato automotive. Anche per la terza generazione, l'estetica del SUV è curata dal Nissan Design Europe di Londra, mentre gli aspetti ingegneristici sono stati affidati al Nissan Technical Centre Europe di Cranfield, nel Regno Unito.

EX-NOVO Qashqai 2021 sarà il primo modello a utilizzare l’inedito pianale CMF-C. Una piattaforma multienergia all’avanguardia che ha permesso di mantenere inalterate le proporzioni dell'auto. Per la scocca si è fatto invece ricorso a un materiale più leggero e a tecniche di stampaggio e saldatura innovative, che aumentano robustezza complessiva riducendo il peso. Nuove anche le sospensioni McPherson anteriori e posteriori (multi-link per i modelli con cerchi da 20” e per le versioni 4x4), per una maggiore reattività in fase di sterzata e un miglior confort di marcia.

MOTORI ELETTRIFICATI Per quanto riguarda invece le motorizzazioni, due le opzioni disponibili (entrambe elettrificate): un 1.3 litri turbo benzina mild hybrid 12V da 140/157 CV con trazione anteriore o integrale, oppure l’inedito e-Power da 190 CV. Quest’ultimo è essenzialmente un sistema ibrido in serie con il termico relegato a funzione di mero generatore di ricarica. Il moto alle ruote è trasferito infatti solo dal piccolo propulsore elettrico. Un powertrain che promette un’accelerazione istantanea e brillante tipica degli EV, ma senza alcun limite in termini di autonomia. Addio invece al Diesel, che esce definitivamente dal listino Nissan.

PROPILOT RIVVONVATO Qashqai 2021 sarà equipaggiato inoltre con il nuovo sistema ProPilot, che assiste il guidatore in un numero sempre più ampio di situazioni. Il sistema è progettato per ridurre l’affaticamento e lo stress del guidatore anche grazie a un’interfaccia semplice e intuitiva. ProPilot con Navi-link regola accelerazione e frenata in autostrada, mentre in situazioni di traffico può rallentare la vettura fino a fermarla, facendola ripartire autonomamente (se l’arresto dura meno di 3 secondi) quando chi precede inizia a muoversi. Ma non è tutto! ProPilot Navi-link comunica con i sensori radar perimetrali che controllano gli angoli ciechi e può intervenire sullo sterzo per aiutare a prevenire il cambio di corsia in caso sopraggiunga un altro veicolo. Altri aggiornamenti comprendono poi il sistema di “protezione fiancate” e il perfezionamento del sistema Moving Object Detection. Il countdown sta per scadere.