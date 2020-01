CI ERAVAMO TANTO AMATI Tra Giappone e Francia, la connessione salta di continuo. Un tempo partner esemplari, oggi Nissan e Renault hanno perso voglia di dividere il proprio destino nel bene e nel male. A esprimere maggiore malumore è in particolare il socio asiatico: il Financial Times non ha più dubbi, Nissan è al lavoro per confezionare la sua clamorosa uscita dalla storica Alleanza. Perché? Semplice, perché non le conviene più, anzi avverte Renault come un peso, anziché un compagno di team.

LA CLASSICA GOCCIA La vicenda Ghosn ha indubbiamente esacerbato i malumori, le tensioni tra Renault e Nissan tuttavia risalgono a un periodo antecedente la telenovela che ha come protagonista quello che una volta era il boss dei boss dell'Alleanza. Nel 2015 un protocollo d'intesa stabiliva l'equa ripartizione dei costi in Ricerca&Sviluppo tra i due Gruppi: buona idea, peccato che certe misurazioni assegnavano ai tecnici Nissan una produttività quasi doppia rispetto ai colleghi francesi. Morale: Nissan medita di quantomeno di ingegnerizzare e produrre la sua gamma, in futuro, in piena autonomia.

VITA DA SINGLE Progetti sviluppati in era Ghosn hanno rallentato in seguito agli scandali: uno di questi è il Suv 100% elettrico basato sulla piattaforma di Nissan Ariya Concept, auto dalla quale nel 2020-2021 dovrebbe scaturire un prodotto di serie, prima a marchio Nissan, poi sotto bandiera Renault. Per farla breve: un'Alleanza via via sempre meno funzionale è oggi carica di sentimenti tossici, questo nonostante i tentativi di recupero mostrati da Tokyo e Parigi negli ultimi mesi. Non è escluso che lo split un giorno o l'altro avvenga per davvero. E che i due amanti scelgano partner diversi.