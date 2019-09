Autore:

Matteo Gallucci

APRI PISTA Se pensate che sia stata Tesla ad aprire il mercato delle auto elettriche di massa siete in errore. I giapponesi di Nissan sono arrivati prima dell’azienda californiana battendola anche per numero di vendite con la sola Nissan Leaf capace di toccare quota 400.000 unità vendute in tutto il mondo.

SE NON ORA Per mutuare il ritornello di una famosa canzone pop “il meglio deve ancora venire” per Nissan visto che durante il recente Salone di Francoforte 2019 non ho visto un solo stand che non trattasse con prototipi o modelli di serie il tema, caldissimo, di auto elettrificate: ovvero pronte per le emissioni zero o ibride.

NUOVO SUV Questo Nissan lo sa bene e non intende certo fermarsi sul più bello. Da best seller con Leaf ora deve inseguire altri Costruttori e per farlo all’orizzonte c’è un nuovo SUV crossover ovviamente 100% elettrico. Nome in codice del prossimo nascituro con gli occhi a mandorla? Nissan IMQ Concept. A lui il compito di continuare quanto di buono fatto da Leaf che per conformazione di carrozzeria (berlina hatchback) e presenza sul mercato (debutta nel 2010 con la prima generazione mentre la seconda arriva nel 2017) inizia a cedere troppa quota di mercato proprio all’antagonista Tesla e non solo.

PRESTAZIONI Come rivoluzionarsi? Con una carrozzeria SUV all’ultima moda, certo, ma anche puntando su una maggiore autonomia. Troppo pochi i 380 km garantiti dalla Nissan Leaf 2019 ora l’obiettivo si sposta verso i 500 km. Così l’autonomia del prossimo SUV Nissan 100% green sarà pari a 483 km. Il range giusto per dare fastidio alla Tesla Model 3 e alla Model Y, il prossimo SUV compatto Made in USA. Per quanto riguarda le prestazioni un altro dato sembra essere trapelato dalle segrete di Yokohama: il futuro SUV sarà in grado di raggiungere lo scatto da 0 a 100 km/h in meno di 5 secondi.

USCITA Il design del prossimo SUV elettrico è ovviamente top secret ma sarà contaminato dallo stile della musa IMQ Concept che dovrebbe regalare uno spazio interno vicino a quello della Nissan Murano, rimanendo comunque su dimensioni da SUV compatto. Uno spazio living molto tecnologico grazie ad un “packaging” intelligente per ottimizzare gli spazi e tanta tecnologica di guida semi-autonoma. Nissan potrebbe svelare il crossover solo nella seconda metà del 2021.