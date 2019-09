Autore:

Lorenzo Centenari

IN POLE POSITION Dedicata a chi non ne può più di attendere, e che soprattutto non si accontenta di una Nissan Juke qualsiasi. Presentata in anteprima europea lo scorso 3 settembre, la seconda generazione di uno dei compact crossover più popolari del decennio è ora finalmente ordinabile. La è, almeno, l'esclusiva serie limitata Premiere Edition, versione di lancio che verrà tirata in soli 500 esemplari in tutta Europa, dei quali solamente 30 destinati al mercato italiano.

LE MAGNIFICHE 30 La prenotazione può essere inoltrata esclusivamente online, e a chi è interessato conviene affrettarsi: nelle prime ore dallo start della campagna, 5 Juke Premiere Edition hanno già trovato un proprietario. Al momento di scrivere, secondo il contatore Nissan ne restano a disposizione 25, questo nonostante il prezzo di listino non sia ancora stato ufficializzato: al momento è richiesto solo il versamente di un deposito cauzionale di 500 euro (rimborsabile in caso di ripensamento), la finalizzazione dell'acquisto si svolge invece successivamente in concessionaria.

DESIGN In sostanza, nuova Nissan Juke in allestimento Premiere Edition riprende gran parte delle caratteristiche del livello Tekna, in più aggiunge una serie di contenuti esclusivi. Come la combinazione di colori esterni, l'unica opzionabile: Black Metallic per la carrozzeria, il nuovo Fuji Sunset Red per tettuccio 2-Tone, calotte degli specchietti, modanature laterali e finiture paraurti anteriore e posteriore. Completano il pacchetto cerchi in lega da 19 pollici, sedili anteriori Monoform in pelle e Alcantara Black (riscaldati), parabrezza termico, infine tappetini e battitacco illuminato con logo Premiere Edition, oltre a placca con numero di serie che ne certifichi l'appartenenza alla serie limitata.

TECNOLOGIA Design, ma non soltanto. Nissan Juke Premiere Edition (prime consegne a fine novembre 2019) è provvista anche di sistema audio Bose Personal Plus a 8 altoparlanti (di cui due incorporati nei poggiatesta anteriori), connettività Apple CarPlay e Android Auto, mentre alla sicurezza provvedono Around View Monitor con sensori di parcheggio anteriori e posteriori, cruise control adattivo, allerta attenzione guidatore, avviso e intervento angolo cieco, rilevamento posteriore ostacoli in movimento, mantenimento corsia. E in autostrada, con ProPilot inserito mantieni automaticamente la distanza di sicurezza e il centro della corsia di marcia. Presto, di nuova Juke conosceremo anche il listino prezzi nel suo insieme.