Autore:

Emanuele Colombo

LA NUOVA JUKE Entro novembre 2019 inizieranno le consegne della nuova Nissan Juke 2020, che si presenta completamente rinnovata nello stile, nella meccanica e nelle tecnologie. Lunga 4,21 metri, guadagna in abitabilità e in spazio per i bagagli, con un volume di carico di 422 litri. In video vi raccontiamo che effetto fa salirci a bordo, mostrandovene tutte le caratteristiche principali.

LA SCHEDA TECNICA Offerta solo con trazione anteriore, ma la possibilità di scegliere tra un cambio manuale a 6 marce o un automatico a doppia frizione a 7 rapporti, verrà inizialmente proposta con un unica motorizzazione. Sotto al cofano, un tre cilindri DIG-T turbo da 1,0 litri di cilindrata, 117 cavalli e 180 Nm di coppia a 1.750 giri, che diventano 200 Nm in overboost.

DOTAZIONI E PREZZI Completa la dotazione di sistemi di assistenza alla guida con il sistema ProPilot per una guida semi automatica di livello 2 secondo la scala SAE e servizi che rendono la nuova Juke la Nissan più connessa di sempre. Con tanto di app per lo smartphone che consente di impostare allarmi per l'uscita dell'auto da una zona prefissata o il superamento di una certa velocità: nel caso, per esempio, si voglia affidare la guida a un neopatentato. Nuova Juke 2020 ha prezzi a partire da 19.620 euro: i dettagli nel video e qui un approfondimento su dotazioni e caratteristiche.